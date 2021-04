Viernheim. In den vergangenen Tagen meldeten sich bei den Stadtwerken Viernheim wiederholt verunsicherte Kunden, die über unerwünschte Anrufe berichteten. Dabei wurde laut Pressemitteilung folgendes Vorgehen beschrieben: Der Anrufer gab sich als Mitarbeiter der Stadtwerke Viernheim aus. Er könne dem Kunden ein günstigeres Angebot unterbreiten, dafür benötige er nur die Daten des Kunden, allen voran die Zählernummer.

AdUnit urban-intext1

Die Stadtwerke stellen in ihrer Pressemitteilung klar, dass es sich bei diesen Anrufern es sich nicht um Mitarbeiter der Stadtwerke Viernheim handelt. Oftmals sei vom Anrufer auf diese Weise versucht worden, im Namen des Kunden neue Energieverträge bei anderen Anbietern abzuschließen, um von diesen Provisionen für die Vermittlung zu erhalten.

Die Stadtwerke weisen darauf hin, dass jeder, der ungewollt Verträge abgeschlossen habe und diese widerrufen möchte, dies unbedingt innerhalb der 14-tägigen gesetzlichen Frist tun müsse. „Der Widerruf ist an die auf dem Vertrag angegebene Adresse am besten per Einschreiben zu senden. Nach dieser Widerrufsfrist ist der Vertrag leider bindend“, erklären die Stadtwerke.

Sollte jemand einen solchen Anruf erhalten, kann er sich an die Stadtwerke Viernheim unter 06204/98 90 wenden, um sich rückzuversichern. red

AdUnit urban-intext2