Fahrt zu Ausstellung

Viernheim. Die katholische Kirche Viernheim bietet für alle Kunstliebhaber am Freitag, 3. Februar, eine Fahrt zur Kunsthalle Schirn in Frankfurt an. Dort wird die Ausstellung „Chagall: Welt im Aufruhr“ gezeigt. Marc Chagall gilt als einer der bedeutendsten Künstler der Moderne. Die Kunsthalle Schirn widmet ihm eine groß angelegte Ausstellung, die eine bislang wenig bekannte, aber wichtige Seite seines Schaffens beleuchtet: die Werke der 1930er- und 1940er-Jahre.

Die Viernheimer Gruppe trifft sich zur Abfahrt um 13 Uhr am Bürgerhaus. Um 16 und 16.30 Uhr starten die Führungen durch die Ausstellung, die etwa eine Stunde dauern. Nach dem Besuch der Ausstellung klingt der Tag beim gemeinsamen Essen in einer Äppelwoi-Wirtschaft in Sachsenhausen aus.

Anmeldung bis Freitag möglich

Anmeldungen für die Fahrt nimmt das Pfarrbüro bis Freitag, 20. Januar, per E-Mail (pfarrbuero@katholische-kirche-viernheim.de) oder unter der Telefonnummer 06204/78920-0 entgegen. Sie ist auch über die Homepage www.katholische-kirche-viernheim.de möglich. Die Anmeldung gilt als verbindlich, wenn der Preis in Höhe von 40 Euro für Fahrt, Führung und Eintritt zur Ausstellung gezahlt ist. su