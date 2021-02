Viernheim. Von Berufspendlern intensiv genutzt werden – selbst in Corona-Zeiten – die überdachten Fahrradabstellplätze am OEG-Bahnhof. Das Areal an der Bahnlinie lockte in der Vergangenheit aber auch immer wieder Kriminelle an. An keinem anderen Ort in Viernheim sind über die Jahre so viele Zweiräder gestohlen oder beschädigt worden, wie in dem Bereich am Berliner Ring.

Um zumindest einen Teil der Velos besser zu schützen, hat die Stadt die Anlage nun um 20 Fahrradboxen erweitert. Die stabilen Kästen aus Metall sind abschließbar, blickdicht und halten Wind und Nässe insbesondere von hochwertigen Gefährten fern. Ab Montag, 1. März, können interessierte Bürger die Fahrradboxen mieten. Die Gebühr beträgt 75 Euro für sechs Monate, ganzjährig werden 120 Euro fällig.

Vermietung der Fahrradboxen Bürger, die daran interessiert sind, eine Fahrradbox am OEG-Bahnhof zu mieten, können sich ab sofort an die Stadtverwaltung Viernheim wenden. Hierzu ist ein entsprechendes Online-Formular auf der Internetseite viernheim.de/leben-bauen-bildung.de unter dem Menüpunkt „Vermietung von Fahrradboxen“ auszufüllen. Die Stadt kommt anschließend per E-Mail auf die Antragsteller zu, sodass der Mietvertrag geschlossen und die Schlüssel übergeben werden können. Vor der Schlüsselübergabe ist eine Kaution in Höhe von 50 Euro zu bezahlen. Weitere Auskünfte gibt es bei Verkehrsplaner Carsten Miller vom Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung unter der Telefonnummer 06204/98 82 88 oder per E-Mail an cmiller@viernheim.de. wk

Ermöglicht wurde das Projekt laut einer Mitteilung der städtischen Pressestelle auch durch eine Spende der Volksbank Darmstadt-Südhessen. Das Geldinstitut steuerte 9250 Euro für die Anschaffung von zehn Boxen bei. Ungefähr den gleichen Betrag investierte die Stadt Viernheim.

Erster Stadtrat Bastian Kempf sieht in der Initiative „einen wesentlichen Beitrag zur Radverkehrsförderung, insbesondere in Bezug auf sicheres Fahrradparken“. Das Thema gewinne in Zeiten immer hochwertigerer Fahrräder weiter an Bedeutung, sagt der Baudezernent. Gleichzeitig sei die optimale Verknüpfung von Fahrrad und Öffentlichem Personennahverkehr (ÖPNV) ein „wichtiger Bestandteil der Verkehrswende“. Aus diesem Grund sollen nach Angaben Kempfs auch an den anderen Haltepunkten im Stadtgebiet sichere Abstellanlagen entstehen.

„In den Boxen sind die Räder besser vor Vandalismus geschützt als an frei zugänglichen Plätzen“, erklärt die Pressestelle der Volksbank Darmstadt-Südhessen. Darüber hinaus stehe dort ausreichend Platz für die Unterbringung des Fahrradhelms oder Wechselkleidung zur Verfügung.

Günter Aufdermauer, Sprecher der Ortsgruppe Viernheim des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC), würdigt die Möglichkeit, am Bahnhof künftig auch wertvolle Räder sicher abstellen zu können: „Die Kombination von Fahrrad und OEG ist ein ganz wichtiger Baustein für ein fahrradfreundliches Viernheim. Viernheim ist auf dem Weg zur Fahrradstadt ein gutes Stück weitergekommen.“ Der Blick des ADFC richte sich nun auf die Abstellmöglichkeiten an den anderen Haltepunkten in Viernheim.

Günter Aufdermauer nennt beispielhaft die Haltestelle Walter-Gropius-Allee am Rand des Wohngebiets Bannholzgraben. Wegen der besonderen Lage des Abstellplatzes seien Fahrräder dort besonders diebstahlgefährdet. wk