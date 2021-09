Fahrräder reparieren

Viernheim. . Bei einem Pannenworkshop am Samstag, 11. September, 14 Uhr, im Treff im Bahnhof, Friedrich-Ebert-Straße 8a, lernen die Teilnehmer, ihr Fahrrad selbst zu reparieren. Geleitet wird der Kurs von Helmut Träger. Unterstützt wird die Aktion von der Jugendfahrradwerkstatt sowie weiteren Helfern. Fahrräder und Luftpumpen sind mitzubringen, Demoräder sind vor Ort vorhanden. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldungen nimmt die Kompass-Umweltberatung, Wasserstraße 20, unter der Telefonnummer 06204/85 51 oder per E-Mail an umwelt-kompass@t-online.de entgegen. Ebenfalls am Samstag, ab 9 Uhr, veranstaltet die Jugendfahrradwerkstatt einen Flohmarkt, bei dem gebrauchte Fahrradteile und Fahrräder angeboten werden. red

