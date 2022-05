Fahrräder erhalten Code

Viernheim. Wie kann ich mein Fahrrad sinnvoll gegen Diebstahl schützen? Eine Möglichkeit ist zweifelsohne die Fahrradcodierung. Anlässlich der Aktion Stadtradeln bietet die Polizeistation Viernheim/Lampertheim am Samstag, 7. Mai, wieder eine entsprechende Codieraktion für Fahrräder, E-Bikes und Akkus an. Ebenso können Fahrrad- und Kinderanhänger codiert werden. Die Aktion findet in der Zeit zwischen 8 Uhr und 13 Uhr im Hof der Polizeistation Viernheim, Kettelerstraße 6a, statt. An dem Tag werden auch weitere Tipps rund um die Sicherung von Zweirädern gegeben.

Die Codierung ist kostenfrei, eine vorherige Anmeldung ist aber erforderlich. Sie ist montags bis freitags zwischen 8 Uhr und 16 Uhr unter der Telefonnummer 06204/93 77 0 möglich. Dafür muss der Vor- und Nachname, die Anschrift sowie Angaben zum Fahrradhersteller, Fahrradtyp und die Rahmennummer des Rades angegeben werden. Die Polizeistation bittet darum, pünktlich zu dem Termin zu erscheinen. Ebenso soll bei Verhinderung der vereinbarte Termin unter der genannten Telefonnummer rechtzeitig abgesagt werden.

Speziell ausgebildete Schutzleute versehen den Fahrradrahmen mittels eines hochmodernen Nadelprinters mit einer gut sichtbaren, individuellen Kennzeichnung. Diese kann potenzielle Fahrraddiebe von vorneherein abschrecken. Sollte das Zweirad doch einmal gestohlen werden, ermöglicht der Code der Polizei die schnelle Zuordnung. So können sichergestellte Bikes zeitnah wieder an deren rechtmäßige Eigentümer ausgehändigt werden.

Zur Codierung mitzubringen sind dann das zu kennzeichnende Fahrrad, E-Bike, Akku oder Fahrradanhänger, einen Eigentumsnachweis sowie einen Personalausweis. Am oberen Sattelrohr befestigte Gegenstände, wie beispielsweise Schlösser, Luftpumpen oder Flaschenhalterungen sollten abmontiert sein. Bei E-Bikes wird der Schlüssel zur Herausnahme des Akkus benötigt. Die Codierung von Carbon-Rahmen ist nicht möglich. red