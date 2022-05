Fahrradgruppe des Ski-Clubs unterwegs zum Biedensand

Viernheim. Obwohl die meisten Aktiven des Ski-Clubs Viernheim (SCV) schon oft zu bekannten Zielorten unterwegs waren und die Teilnehmer am Start vermuteten, es sei eine Wiederholung einer früheren Tour, führte Günther Adler sie mithilfe seines Fahrrad-Kompasses auf völlig anderen Wegen über den Karlstern, die Schönau und Sandhofen zum Naturschutzgebiet „Lampertheimer Altrhein“. Eine große Bildtafel informiert hier ausführlich über die Entstehung und Bedeutung dieser wichtigen Schutzzone von 525 Hektar, die einen Teil des europäischen Schutzgebietsnetzes NATURA 2000 bildet. Viele seltene Pflanzen und geschützte Tierarten sind hier zu Hause. Auch dient das Altrheingebiet den Zugvögeln als Rastplatz. Am Rheindamm entlang ging es zur Aussichtsplattform am Welschloch und zur Mittagsrast ins Lokal „Neurhein“ am Altrhein. Die Rückfahrt erfolgte über Boxheimer Hof und Neuschloss durch den Viernheimer Wald am Bildstock vorbei. 15 SCV-Mitglieder nahmen an dieser Radtour zum Biedensand teil, der Aktion „Stadtradeln“ konnten 650 Kilometer gemeldet werden. Da das Stadtradeln noch bis 23. Mai läuft, können sich weitere Skiclub-Mitglieder oder auch andere Interessenten noch anmelden. H.T.

