Fahrradflohmarkt im TiB

Viernheim. Die Fahrradwerkstatt der städtischen Jugendförderung führt im Rahmen der Aktion Stadtradeln gemeinsam mit der „Fridays for Future“-Ortsgruppe Viernheim am Samstag, 30. April, im Treff im Bahnhof (TiB), Friedrich-Ebert-Straße 8a, einen Fahrrad- und Ersatzteile-Flohmarkt durch. In der Zeit von 8.30 bis 15 Uhr bieten die Jugendlichen gebrauchte und selbst reparierte Fahrräder in allen Größen an: vom Kinder- und Jugendfahrrad über das Damen- oder Herrenfahrrad bis zum Trekking- und Mountainbike. Außerdem können gebrauchte Ersatzteile und Verbrauchsmaterial erworben werden. Für weitere Informationen steht Lars Prechtl von der Jugendförderung telefonisch unter 06204/92 98 64 oder per E-Mail an lars.prechtl@viernheim.de zur Verfügung. red

