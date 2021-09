Fachfirma markiert Fahrbahnen

Viernheim. Eine Fachfirma nimmt am Mittwoch, 8. September, und Donnerstag, 9. September, Fahrbahnmarkierungen im nördlichen Teil der Lorscher Straße, zwischen Nibelungen-/Wormser Straße und Stadionstraße, vor. Darauf macht die städtische Presse- und Informationsstelle aufmerksam. Markierungs- und Beschilderungsmaßnahmen stehen zudem in der Hofmannstraße an. Die Arbeiten sind von Mittwoch, 15. September, bis Freitag, 17. September, geplant. Laut Stadt werden in den entsprechenden Bereichen Halteverbotsschilder aufgestellt. Abhängig vom Wetter seien kurzfristige Terminverschiebungen möglich. Auch könne es zu Verkehrsbehinderungen kommen, teilt die Verwaltung mit. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1