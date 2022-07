Exkursion zur Waldheide

Viernheim. . Zu einer Exkursion in das Naturschutzgebiet Glockenbuckel sowie zur Viernheimer Waldheide lädt die Initiative Natürlich Viernheim am Dienstag, 12. Juli, ein. Treffpunkt ist um 16.30 Uhr an der Schranke am Sandhöfer Weg (Minigolfanlage). Geleitet wird die zwei- bis dreistündige Unternehmung von dem Biologen und Botaniker Dr. Markus Sonnberger. Der Experte stellt das Biotop vor, das sich durch seine seltenen, an trocken-heiße Standorte angepassten Pflanzen auszeichnet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Teilnehmerzahl ist auf 15 Personen beschränkt, daher bitten die Organisatoren um Anmeldung per E-Mail an peter-dresen@gmx.de. Mit ihrer Initiative Natürlich Viernheim geben die Ortsgruppe des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) und der Umweltverein Kompass Anregungen zum Naturschutz. red

Seltene Pflanzen wachsen auf dem Glockenbuckel. © Bernhard Kreutzer