Evangelische Kirchengemeinden in Feierlaune

Viernheim. Ein ereignisreiches Wochenende verbrachten die beiden evangelischen Kirchengemeinden in Viernheim. So feierte das Projekt „Orgel & Bike“ eine Neuauflage, und und die Friedenskirche in der Nordweststadt wurde 20 Jahre – plus eins – alt. Da der Wettergott mitspielte, waren die verschiedenen Veranstaltungen sehr gut besucht.

Den Auftakt machte am Samstagnachmittag das Fest der Christuskirchengemeinde, das im kleinen Rahmen und unter den geltenden Corona-Regeln in und vor der Friedenskirche gefeiert wurde. Anders als gewohnt gab es kein Kuchenbuffet und auch keine Bratwürste oder Steaks. Im vergangenen Jahr war die Friedenskirche 20 Jahre alt geworden, dieser runde Geburtstag konnte allerdings nicht gefeiert werden. Unter der Bezeichnung „Jubiläum 20+1“ wurde das Fest jetzt nachgeholt.

Die Gäste verfolgten das kurzweilige Programm unter freiem Himmel vor der Kirche. Im Saal sang der Gospelchor Viernheim mit Band und ließ die Lieder nach draußen übertragen. Zum Programm gehörte ein als Zwiegespräch vorgetragener Rückblick auf die Geschichte der Friedenskirche durch Pfarrerin Irene Dannemann und Maik Lauterbach aus dem Gemeindevorstand. Als spezieller Gast stellte Inspecteur Pierre Dupont alias Gemeindepädagogin Sabine Lorenz den Besuchern bei einem lustigen Quiz nicht ganz so knifflige Fragen. Nach den liturgischen Gebeten und Texten am Ende stand der gesellige Teil an.

Am Sonntag ging es am Berliner Ring auf dem Gelände der Auferstehungskirche weiter. Beim Festgottesdienst wurden die neu gewählten Kirchenvorstände in ihre Ämter eingeführt, die sie sechs Jahre lang bekleiden werden. Für den musikalischen Rahmen sorgte Kantor Martin Stein.

Am Nachmittag stand die Neuauflage der Musikreihe „Orgel & Bike“ im Rahmen der Viernheimer Orgeltage an. Zunächst präsentierte Martin Stein unter dem Motto „Bach & family“ in der Auferstehungskirche den 1. Satz der Orgelsonate Nr. 5 D-Dur von Carl Philipp Emanuel Bach, dem zweiten Sohn von Johann Sebastian Bach. Von Johann Christoph Bach, einem Onkel Johann Sebastian Bachs, erklang die Aria A-Moll mit 15 Variationen. Zum Abschluss präsentierte Martin Stein Johann Sebastian Bachs Fuge Es-Dur BVW 552, 2.

Bei der anschließenden Radtour wurden mit der Renschorgel in der Petruskirche in Wallstadt und dem Instrument in der Feudenheimer Epiphaniaskirche zwei weitere Orgeln angefahren, wo Stücke aus den Programmen „Mozart & Beatles“ und „Bach & others“ zu hören waren. Abschluss der kirchenmusikalischen Rundfahrt war dann an der Auferstehungskirche. Dort begrüßten die „Jazz Nuts“, das Saxophonensemble der Viernheimer Musikschule, die Rückkehrer und andere Gäste. Bei Brezel und Sekt klang der Nachmittag vor der Kirche gemütlich aus.