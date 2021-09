Evangelische Christen feiern

Viernheim. Zu einem Festwochenende laden die evangelischen Gemeinden Viernheims ein. In kleinem Rahmen und unter Corona-Bedingungen feiern die Christuskirchengemeinde und die Auferstehungsgemeinde am Samstag, 11. September, mit einjähriger Verspätung den 20. Geburtstag der Friedenskirche. Am Sonntag, 12. September, steht in der Auferstehungskirche die Einführung der neu gewählten Kirchenvorstände beider Gemeinden auf dem Programm. „Das Festwochenende findet ganz anders statt als gewohnt“, teilen die Gemeinden mit. „Es gibt kein Kuchenbuffet, keine Bratwürstchen oder Steaks.“

Die Friedenskirche besteht mittlerweile seit gut zwei Jahrzehnten. Da die evangelischen Christen dieses Ereignis im vergangenen Jahr Corona-bedingt nicht feiern konnten, kommt es nun zum „Jubiläum 20 + 1“. Um 18 Uhr am Samstag beginnt ein buntes Programm. Das Publikum sitzt oder steht laut einer Mitteilung der Gemeinde vor der Friedenskirche. Im Gotteshaus treten der Gospelchor Viernheim mit Band auf, die Musik wird von dort nach draußen übertragen. Geplant sind außerdem ein Rückblick auf die Geschichte der Friedenskirche und ein lustiges Quiz mit Inspecteur Pierre Dupont. Anfang und Ende des Programms werden liturgisch mit Gebeten und Texten gestaltet. Serviert werden Getränke aus der Flasche und abgepacktes Brotkonfekt.

Bei einem Festgottesdienst am Sonntag, 10 Uhr, in der Auferstehungskirche, Berliner Ring 74, werden die neu gewählten Kirchenvorstände beider Gemeinden in ihre Ämter eingeführt. Der Gottesdienst wird per Livestream in den Garten übertragen. Dort steht ein Zelt bereit. Im Anschluss gibt es einen Sektempfang. Zum Tag des offenen Denkmals bietet Kantor Martin Stein eine Orgelführung an. Treffpunkt ist um 14 Uhr in der Auferstehungskirche.

Um 15 Uhr gibt es dort ein Konzert im Rahmen der Veranstaltung „Orgel und Bike“. Musikfreunde können im Anschluss mit dem Fahrrad oder dem Auto zu weiteren Konzerten in Wallstadt und Feudenheim fahren. Bei der Rückkehr der Gruppe, gegen 18.30 Uhr, spielen die Jazz Nuts der Musikschule vor der Auferstehungskirche. Bei allen Veranstaltungen gilt die 3G-Regel. red

