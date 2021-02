Viernheim. Dass in den Kitas und Krippen in Hessen seit Montag wieder „Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen“ möglich ist, bereitet den Trägern der Einrichtungen in Viernheim Kopfzerbrechen – weil in Kitas Pandemiebedingungen nicht umsetzbar sind. Die Verantwortlichen, Stadt, katholische und evangelische Kirche und die AWO, haben am Mittwochnachmittag in einem virtuellen Pressegespräch sehr eindringlich an das Verständnis der Eltern appelliert, wenn es trotz möglichen Regelbetriebs weiter zu Einschränkungen in der Betreuung komme. Gleichzeitig wollten sie den Mitarbeitenden mit ihrer Erklärung den Rücken stärken und ihnen ihre Hochachtung für die Leistung trotz des erheblichen Gesundheitsrisikos aussprechen.

Am Vortag hatte die Landesregierung Erzieherinnen und Erzieher in der Kinderbetreuung von Impfgruppe 3 in Gruppe 2 vorgezogen. Die Sprecher der Einrichtungen bezeichneten das als großen Segen, auch wenn konkrete Impftermine momentan noch nicht vorlägen. Bürgermeister Matthias Baaß sagte, die Impfungen würden zwar zu einer weiteren Erleichterung beitragen. Anlass zur Entwarnung sehe er aber nicht, denn die Pandemie sei noch lange nicht vorbei. „Die Erzieherinnen und Erzieher sind wohl die Berufsgruppe, die dem größten Risiko ausgesetzt ist, allein wegen der körperlichen Nähe zu den Kindern, die unumgänglich ist“, sagte Baaß.

Pfarrer Dr. Ronald Givens von der katholischen Kirche machte seinem Ärger über die Landesregierung Luft. Diese habe – gerade auch vor dem Hintergrund der gefährlichen Mutanten des Coronavirus – nicht den Mut gehabt, den Eltern zu sagen, in welche Gefahr sie ihre Kinder bei einem Regelbetrieb geben. Auch hätte Givens von Wiesbaden erwartet zu entscheiden, welche Kinder nun zuerst wieder in die Betreuung gehen können. Nämlich die, die sprachlich und sozial benachteiligt seien, forderte der Pfarrer. „Die sind in den vergangenen Monaten einfach hinten runter gefallen. Man ist nicht solidarisch mit ihnen. Und man lässt die Kommunen mit den Problemen alleine. Dass zu erfahren, bedeutet eine sehr große Enttäuschung für mich.“ Givens sagte, auch vom Landrat mehr erwartet zu haben.

Die evangelischen Geistlichen Dr. Irene Dannemann und Markus Eichler, Jutta Schmiddem und Peter Lichtenthäler von der AWO sowie der Bürgermeister für den städtischen Träger hatten zuvor erklärt, die Gruppentrennung müsse in der Regel beibehalten werden, für ein offenes System fehle es den meisten Kitas an Räumen und Personal. Auch gruppenübergreifende Angebote wie etwa vorschulische Sprachübungen seien nicht zu realisieren. Alle Gesprächsteilnehmer warben darum, die Kinder nur in die Betreuung zu geben, wenn es keine Alternative gebe. 1465 Kinder werden in den Viernheimer Einrichtungen betreut. Der Kita-Besuch bedeute eben auch für die Kinder und deren Familien ein erhebliches Risiko.

Die Kita-Gebühren würden laut aktuellem Magistratsbeschluss weiterhin tageweise zurückerstattet, wenn Kinder nicht kommen, sagte der Bürgermeister. Die Beteiligten betonten ihre Dankbarkeit für den konstruktiven, offenen Austausch unter einander. Baaß dankten sie für die Kommunikation in dieser Krise.