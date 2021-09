Es klingelt in der Rappelkiste

Viernheim. . Die Rappelkiste, ein Projekt des Kinderschutzbundes, finanziert sich in erster Linie aus Spendengeldern. Deshalb ist die Freude der Verantwortlichen groß, wenn Geldbeträge eingehen. Die Sparkassenstiftung Starkenburg gehört zu den langjährigen Unterstützern der Einrichtung. Ali Kocak und Sebastian Sax überreichten nun einen Scheck in Höhe von 1000 Euro.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In Zeiten von Corona ist die Arbeit für die Mitarbeiter der Rappelkiste nicht leichter geworden. „Wir könnten bis zu 16 Kinder betreuen. Durch die Pandemie sind derzeit allerdings nur neun Schüler bei uns, die mit einer festen Betreuerin zweimal in der Woche in unserem Gruppenraum ihre Hausaufgaben machen und auch spielen“, berichtete die Leiterin Alexandra Frickel. Immerhin kann der Kinderschutzbund die Hausaufgabenbetreuung wieder vor Ort in den Räumen in der Wasserstraße anbieten.

„Die Rappelkiste fördert Kinder aller Viernheimer Grundschulen. Kinder mit Migrationshintergrund oder aus sozial schwierigen Verhältnissen brauchen eine Chance zur Integration in Schule und Gesellschaft“, nannte Angelina Bähr, Vorsitzende des Kinderschutzbundes, die Gründe für den Betrieb der Rappelkiste. Neben Fächern wie Deutsch und Mathematik geht es um Sprachförderung, das Erlernen sozialer Kompetenzen, die Stärkung des Selbstbewusstseins und das Kennenlernen der deutschen Kultur. Die Förderung erfolgt in enger Absprache mit den jeweiligen Klassenlehrern der Kinder. JR