Viernheim. Im Buch „Erzählen als Widerstand“ berichten 23 Autorinnen von ihren Erfahrungen über spirituellen und sexuellen Missbrauch an erwachsenen Frauen in der katholischen Kirche. Dr. Regina Heyder, eine der vier Herausgeberinnen aus der theologischen Kommission des Katholischen Deutschen Frauenbundes (KDFB), wird am Montag, 29. November, um 18 Uhr eine Lesung im Pfarr- und Jugendheim an der Marienkirche mit diesem Buch halten. Im Anschluss ist die Möglichkeit, über das Buch und seinen Inhalt ins Gespräch zu kommen.

Für die Veranstaltung, die vom KDFB-Diözesanverband Mainz organisiert wird, gilt die 3G-Regel. Anmeldungen sind noch bei Hannelore Gaal an die E-Mail-Adresse hannelore.gaal@gmx.de möglich. su