Erstmals Punkte beim Angstgegner gesammelt

Viernheim. Die Fußballerinnen des TSV Amicitia haben den nächsten Sieg eingefahren, mit 3:1 beim bisherigen Spitzenreiter FC Freiburg-St. Georgen. Die Viernheimerinnen behaupten sich damit an der Spitze der Oberliga-Tabelle, liegen nach drei Spieltagen auf Rang zwei.

„Das war ein richtiges Kampfspiel“, sagte Trainer Patrick Kloskalla nach dem Match, das im strömenden Regen ausgetragen wurde. Die Mannschaft wollte gegen ihren Angstgegner, gegen den sie noch nie punkten konnte, diesmal etwas Zählbares mitnehmen. Die ersten Angriffe gehörten zwar Freiburg, aber schon in der siebten Minute war Pauline Kloskalla aufmerksamer als die Freiburger Abwehr, konnte einen Pass von Audrey Mas erlaufen und den Ball sehenswert aus rund 18 Metern rechts oben in den Winkel knallen. Nach dem frühen 1:0 sahen die Zuschauer ein ausgeglichenes Spiel. Die Gastgeberinnen hatten mehr Ballbesitz und einige gute Chancen, die Nicola Seifert im Tor gut parieren konnte. Der TSV Amicitia war immer wieder mit Kontern gefährlich. Eine solche Situation führte zum zweiten Treffer: Luca von Achten setzte sich im Laufduell durch, ihre Gegenspielerin riss sie dabei zu Boden. Die Schiedsrichterin entschied auf Foul und Elfmeter, Freiburg hatte Glück, dass es nicht die Rote Karte gab. Denise Stricklan ließ sich die Chance nicht nehmen und verwandelte den Strafstoß.

Freiburg kam druckvoll aus der Kabine und drängte auf das Viernheimer Tor. „Wenn es gute Zeitpunkte für Tore gibt, dann war das in der 51. Minute“, führte Kloskalla aus: Denn das 3:0 durch Luisa Weber, die wie in der Vorwoche nach Ecke von Stricklan mit dem Kopf verwertete, unterbrach jäh den Angriffsschwung der Gegnerinnen. Freiburg schaltete aber weiterhin in den Vorwärtsgang, und nach einem Getümmel im Strafraum gab es dann auch für die Gastgeberinnen den Elfmeter. Hummel versenkte zum 1:3-Anschluss. Viernheim kämpfte nun um die Auswärtspunkte und verteidigte mit vollem Einsatz sein Tor, während Audrey Mas und Luca von Achten für gelegentliche Vorstöße sorgten. „Wir haben bisher auch mal das berühmte Spielglück auf unserer Seite“, freute sich Kloskalla über drei Punkte, die auch deshalb verdient waren, weil die Gastgeberinnen nicht chancenlos waren gegen überzeugende Viernheimer Fußballerinnen.

TSV Amicitia: Nicola Seifert, Pauline Kloskalla, Denise Stricklan, Valeria Mangione (89. Oliwia Reszczynska), Antonia von Achten, Jessica Ströbel (81. Maggy Horvath), Audrey Mas (89. Lorena Daub), Rabea Ronellenfitsch (63. Rebecca Smith), Luisa Weber, Luca von Achten und Laura Schell. su

