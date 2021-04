Viernheim. Seit Herbst 2020 bereiten sich 72 Mädchen und Jungen in Viernheim auf die erste heilige Kommunion vor. Ihren großen Tag haben die Kinder aber nicht am morgigen „Weißen Sonntag“. Die Erstkommunion wird erst in den kommenden Wochen in sechs Gottesdiensten in der Apostelkirche gefeiert.

Sieben Weggottesdienste und siebenmal eine gemeinsame Zeit in der Familie gibt es diesmal im Rahmen des Kommunionkurses. Die gemeinsamen Weggottesdienste konnten bis zu den Weihnachtsferien in der Apostelkirche stattfinden. Aufgrund der verschärften Kontaktbeschränkungen wird seitdem nur noch digital gefeiert. Dazu treffen sich die einzelnen Gruppen mit Gemeindereferentin Angela Eckart zum Online-Gottesdienst am Computer. Überhaupt stellt die Kommunionvorbereitung in der Pandemie für Familien mitunter eine große Herausforderung dar. „Die gute und intensive Begleitung ihres Kindes während der Familienzeit ist nicht selbstverständlich – gerade auch in einer Zeit, in der Eltern in Beruf, Schule und Familie ganz besonders stark gefordert sind“, weiß Angela Eckart.

In der Familienzeit werden gemeinsam die Erzählungen aus der Bibel gelesen und weiterbearbeitet. Was die Familien dabei erleben, ist über eine digitale Pinnwand (padlet) abrufbar. Die gemeinsame Zeit in der Vorbereitung intensiviert aber auch den Glauben: Familien spüren Jesus Christus, mit seiner Liebe und Nähe, mit seiner Hoffnung und seiner Zuversicht und lassen sich von ihm stärken und ermutigen.

Die Mädchen und Jungen sind außerdem zum Sonntagsgottesdienst der Gemeinde eingeladen. Während die Erwachsenen den Leib Christi empfangen, erzählt Pfarrer Ronald A. Givens den Kommunionkindern aus der Bibel, erklärt Elemente aus dem Gottesdienst und übt diese mit den Kindern ein.

Sorgen und Wünsche

Nicht einfach war es dann, mitten in Lockdown-Zeiten die Termine und den Rahmen für die Erstkommuniongottesdienste festzulegen. „Zum einen gibt es da die Sorge um den Schutz und Sicherheit der eigenen Gesundheit, aber auch der Wunsch ein großes Familienfest zu gestalten und zu feiern“, fasst Eckart zusammen. Im Jahr 2020, als die Erstkommunion erst kurz vor dem eigentlichen großen Tag abgesagt wurde, hat die Kirche eine Lösung gefunden und die Erstkommunion einige Monate später in mehreren Gottesdiensten, trotz Corona-Bedingungen in sehr persönlicher und festlicher Atmosphäre, gefeiert. „Weil wir davon ausgehen, dass es auch zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr nicht möglich sein wird, in einer vollen Kirche ohne Corona-Beschränkungen zu feiern, werden wir die Erstkommuniongottesdienste mit jeweils nur zwölf Kommunionkindern feiern“, erzählt Eckart.