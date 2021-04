Erstkommunion im kleinen Kreis

Viernheim. „Ich will euch was zeigen“, sagt Pfarrer Ronald A. Givens und streift sich seinen festlichen Messumhang ab. „Ich habe ein weißes Gewand an, so wie ihr“, erklärt er den zehn Erstkommunionkindern in der Apostelkirche, „denn Weiß ist die Farbe, in der man etwas Neues entdecken kann.“

Weitere Termine Am Sonntag gingen zur Erstkommunion: Martha Bonkowski, Jonas Felker, Evy Habineza, Marielle Hoock, Lars Neubauer, Luca Notter, Ben Ritter, Luca Winkler, Simon Winkler und Maximilian Zentner. Am nächsten Wochenende werden drei weitere Erstkommunion-Gottesdienste in der Apostelkirche gefeiert: am Samstag, 1. Mai, 9 und 11 Uhr, und am Sonntag, 2. Mai, um 10.15 Uhr. Weitere Festgottesdienste sind am Sonntag, 27. Juni, geplant. su

Mit der Taufe habe die erste Entdeckungsreise der Kinder begonnen, langsam sei das Leben bunt geworden. Mit dem erstmaligen Empfang der Eucharistie beginne wieder eine neue Reise.

Die Vorbereitung auf diesen großen Moment der Erstkommunion verlief wegen der Corona-Pandemie ganz anders, und auch die Gottesdienste werden nicht in einer voll besetzten Apostelkirche mit vielen Verwandten und Freunden gefeiert. Stattdessen sind die 72 Erstkommunionkinder auf mehrere Gottesdienste verteilt worden. Jedes Kommunionkind hat bei seinem großen Tag nur wenige Begleitpersonen dabei, für die Eltern, Großeltern, Geschwister oder Paten gibt es fest reservierte Plätze in der Kirche.

Vier Gemeindemitglieder singen

Gemeinsames Singen ist nicht erlaubt, stellvertretend singen vier Gemeindemitglieder von der Empore. Dafür dürfen die Kommunionkinder ganz feierlich mit Pfarrer und Gemeindereferentin Angela Eckart einziehen und dann – manche aufgeregt, andere ganz entspannt – auf den großen Moment hinfiebern.

Pfarrer Givens zeigt den Kindern bei der Predigt noch einmal etwas: eine Decke, aus der Wolle von Schafen gemacht und unglaublich weich. Zur Decke erzählt Pfarrer Givens die Geschichte eines Indianers, der als Junge am Bein verletzt wird und dann nicht mehr richtig gehen kann. „Zu was bin ich nutze, wenn ich nicht jagen und kämpfen kann?“, haderte der Indianer traurig und zweifelnd mit seinem Schicksal. Doch er fand eine neue Bestimmung, in dem er Decken webte aus bestem Material, das er selbst anbaute. Durch den Handel mit den Decken konnte er seinen Stamm ernähren – er war doch wertvoll. An seinem Lebensende hatte er eine große bunte Decke gewebt. Diese Decke sollte die Nachkommen trösten, heilen, ihnen Zuversicht und Hoffnung geben – weil darin mit viel Liebe die wichtigen Momenten des Lebens eingewebt waren.

„Ihr bekommt zwar keine Decke, aber ein Stück heiliges Brot“, erklärt Pfarrer Givens den Kindern, „und darin befindet sich das Kostbarste, was Gott geben kann: sein Leben und seine Liebe.“

Hostie auf Stoffunterlage

Zum Empfang der Erstkommunion kommt jedes Kind einzeln, jedes für sich, an den Altar. Pfarrer Givens legt ihnen die Hostie nicht auf die Hand, sondern teilt sie auf eine Stoffunterlage aus. Von dort nehmen die Mädchen und Jungen den Leib Christi auf, Gottes Leben und Liebe.

