Erstes Rückrundenspiel für den TSV Amicitia

Viernheim. Fußball-Kreisligist TSV Amicitia Viernheim startet bereits am Samstag, 4. Dezember, 14.30 Uhr in die Rückrunde und genießt dabei Heimrecht. Zu Gast ist der FV Leutershausen, den man am ersten Spieltag mit 4:1 deutlich bezwingen konnte. Die immer noch unbesiegten Südhessen führen die Tabelle mit sieben Punkten Vorsprung an und sind auch gegen die Bergsträßer in der Favoritenrolle.

Die Hausherren müssen schon seit mehreren Wochen mehrere Stammkräfte ersetzen, schaffen es aber immer wieder, ihre Spiele erfolgreich zu gestalten. Das Trainerduo Timo Endres/Patrick Marschlich profitiert in dieser Saison von einem breiten und ausgeglichen besetzten Kader, mit dem Ausfälle gut kompensiert werden können. Das gilt sowohl für die Defensive, wo gleich die komplette Innenverteidigung wegen Verletzungen fehlt, wie auch für den Angriff. Hier sprangen gleich mehrere Spieler als Torschützen in die Bresche. Insgesamt stehen 53 Treffer auf dem Konto und die Torhüter mussten erst 13 Mal den Ball aus dem Netz holen.

Der FV Leutershausen spielt bisher eine recht wechselhafte Saison. Spielertrainer Mathes beklagte immer wieder den Ausfall verletzter Spieler, konnte nie seine Bestbesetzung aufbieten. Die Bergsträßer stehen mit 21 Zählern aktuell auf Position elf, haben aber noch deutlichen Abstand zu den Abstiegsplätzen. Bislang gab es sechs Siege, drei Remis aber auch schon acht Niederlagen. Profitiert haben die Gäste der Viernheimer allerdings von ihrer Auswärtsstärke, konnten auf fremden Plätzen schon 14 Zähler einheimsen.

Die Blau-Grünen können auf eine beeindruckende Vorrunde zurückblicken, gingen 15 Mal als Sieger vom Platz und spielten zwei Mal unentschieden. Niederlage Fehlanzeige. Mit 47 Zählern hat man bereits sieben Punkte Vorsprung auf Verfolger Rot-Weiß Rheinau. Diese überragende Bilanz wird eigentlich nur noch von der eigenen A-Jugend übertroffen, die in der Verbandsliga Nordbaden alle bisherigen zwölf Spiele gewonnen haben und ohne Punktverlust den Aufstieg in die Oberliga Baden-Württemberg anstreben. JR

