Erstes Heimspiel gewonnen

Viernheim. Nach der knappen Auswärtsniederlage zum Saisonauftakt konnten die Rhein-Neckar-Metropolitans ihr erstes Heimspiel in der Jugend-Basketballbundesliga JBBL deutlich gewinnen. Dank einer guten Leistung behielten sie beim 81:44 gegen die BIS Baskets Speyer deutlich die Oberhand.

Das Team von Headcoach Ali Kocak ging vollkonzentriert in das erste Spiel in der heimischen TSG-Halle. Von Beginn an setzte man die Gäste unter Druck und ließ ihnen über das gesamte Spiel hinweg nur wenig offensive Entfaltungsmöglichkeiten, in keinem Viertel gelangen den Pfälzern mehr als 13 Punkte.

Demgegenüber waren insbesondere die Guards der Metropolitans, Cris Becht und Koray Kocak, in prächtiger Spiellaune. Gleich im ersten Viertel konnte ein beruhigender Vorsprung erzielt werden – 24:11 hieß es nach den ersten zehn Minuten. Im zweiten Viertel ging der offensive Fokus etwas verloren, bis zur Pause verwaltete man aber den Vorsprung sicher (39:24).

In der Halbzeit fand Coach Kocak die richtigen Worte, um sein Team weiter erfolgshungrig einzustellen. Mit 21:13 gingen die dritten zehn Minuten, in der Gacel Ruf eine ganz starke Phase hatte, wieder deutlich an die Metropolitans. Die 60:37-Führung war schon mehr als eine Vorentscheidung vor dem letzten Abschnitt. Bis zum Abprfiff erhielten alle Spieler weitere Einsatzzeiten, der Spielfluss ging den Hausherren trotzdem nicht verloren. Am Ende wurde mit dem 81:44-Sieg ein klarer Erfolg verbucht, der Rückenwind für die kommenden Aufgaben verleihen sollte.

Metropolitans: Cris Becht (28 Punkte/2 Dreier), Koray Kocak (20), Gacel Ruf (10), Raphael Zeh (6), Tim Heineke (4), Linus Soltau (4), Niklas Stefanos Schiewe (4), Emilian Fauth (3), Axel Eckert (2), Valentine Chinamere, Monay Felix Simba Mavengo, Paul Pflug.