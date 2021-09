Erster Treff am Freitag

Viernheim. Das AWO-Familienzentrum Kirschenstraße, der Fachbereich Bürgerkommune und Engagementförderung des Amtes für Kultur, Bildung und Soziales sowie das Gleichstellungsbüro der Stadtverwaltung Viernheim laden alleinerziehende Mütter und Väter zu einem Auftakttreffen für einen künftigen Alleinerziehenden-Treff ein, das am Freitag, 24. September, ab 17 Uhr im AWO-Familienzentrum in der Kirschenstraße 79 in Viernheim stattfindet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ob alleinerziehend, ledig, getrennt, geschieden, in neuen Beziehungen, Patchwork-Familien oder in einer Partnerschaft und trotzdem im Alltag allein:. „Alleinerziehend steht für all diese unterschiedlichen familiären Konstellationen“, so Agnes Manka von der AWO Viernheim. „Corona hat den Alltag für Alleinerziehende noch herausfordernder gemacht, als er sowieso schon war und ist.“, ergänzen Maria Lauxen-Ulbrich, städtische Gleichstellungsbeauftragte und Harald Hofmann vom Fachbereich Bürgerkommune und Engagementförderung der Stadt Viernheim.

Claudia Kasten zu Gast

Claudia Kasten von der Koordinierungsstelle Alleinerziehende beim Verband Alleinerziehender Mütter und Väter Landesverband Hessen wird als Gast anwesend sein.

Bereits vor Beginn der Pandemie wollten die Organisationen eine Austauschmöglichkeit für Alleinerziehende in der Stadt Viernheim initiieren. Corona-bedingt war das zunächst nicht möglich. Nun soll ein persönliches Treffen nachgeholt werden. Für Kinderbetreuung wird gesorgt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Anmeldungen sind möglich per E-Mail an familienzentrum@awo-viernheim.de oder telefonisch unter 06204/60 25 41 sowie 06204/78 90 64. Die Teilnehmenden-Zahl insgesamt ist begrenzt. Die 3G-Regel (Geimpft - Genesen - Getestet) sowie die derzeit geltenden Abstands- und Hygieneregeln sind zu beachten. red