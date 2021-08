Erster Tag mit Schultüte und Maske

Viernheim. Den Schulranzen auf dem Rücken und die bunte Schultüte in der Hand, aber auch mit Mund-Nasen-Schutz kommen die Schulanfänger zu ihrer Einschulungsfeier. Manche stürmen aufgeregt und mutig in die Turnhalle, andere halten die Hand der Eltern fest bis zum Sitzplatz.

Für 78 Schulanfänger hat am Montag der Ernst des Lebens begonnen. Die Schillerschule begrüßt als erste Grundschule ihre Erstklässler. Statt einer großen gibt es gleich vier Einschulungsfeiern nacheinander für die 60 Abc-Schützen, die drei Intensivschüler und die 15 Kinder der Vorklasse. Die anderen 288 Erstklässler starten ebenfalls am Montag oder am Dienstag in ihren nächsten Lebensabschnitt als Schulkind.

Nur zwei Begleitpersonen

Mit Mund-Nasen-Schutz sitzen die Kinder in der Turnhalle. © Sandra Usler

Die Mädchen und Jungen aus der Klasse 1a sind die allerersten Schüler, die in die Schillerschule kommen. Jeder Erstklässler aus der „Fuchsklasse“ bringt maximal zwei Begleitpersonen mit, der Zutritt in die Turnhalle wird Corona-bedingt genau dokumentiert. Die Eltern nehmen auf Stühlen Platz, die Schüler setzen sich auf die Bänke und legen erst mal ihre bunten Schultüten ab. Da sind Tüten mit dem passenden Motiv zum Schulranzen dabei, verziert mit dem Lieblingstier, inspiriert vom liebsten Hobby oder auch mit dem Klassentier gestaltet.

Die Mädchen und Jungen hören gespannt zu, was Schulleiterin Stefanie Brand erzählt: „Die älteren Schüler hätten euch so gern persönlich hier begrüßt.“ Stattdessen haben sie eine Videobotschaft aufgenommen: „Neue Freunde“, „tolle Pausen“ und „viel Energie“ und „dass ihr lesen und schreiben lernt“ wünschen die Mädchen und Jungen den neuen Mitschülern. Einen guten Wunsch zum Schulanfang gibt es auch noch zum Mitnehmen: Die Zweitklässler haben ein Glückskleeblatt für die Erstklässler gebastelt. Die Klassenlehrer stellen den Abc-Schützen dann ein Lied vor, das sie mindestens vier Jahre begleitet: den „Schillerschulsong“. Im Video sind auch schon die Klassentiere zu sehen: der Fuchs für die 1a von Petra Schmaltz-Hofmann, ein Drachen für die 1b von Denise Erdinger und der Hund für die 1c von Nicole Träger. Heike Windelband übernimmt die „Mäuse“ in der Vorklasse, und die Intensivschüler besuchen die „Koalaklasse“ bei Miriam Eichelsheimer.

Weil zur Grundschule aber noch viel mehr gehört als Schüler und Lehrer, stellen sich auch Schulsozialarbeit, die unterrichtsbegleitende und unterstützende sozialpädagogische Fachkraft und die Schülerbetreuung vor. Der Verein Lernmobil ist für die Nachmittagsbetreuung der Schillerschüler verantwortlich. Zwei Betreuungskinder haben einen Videogruß aufgenommen und nehmen die Erstklässler und die Eltern mit auf einen digitalen Rundgang durch die Gruppenräume der Betreuung.

Nervosität legt sich

Dann ist es auch schon so weit: Stefanie Brand ruft jeden neuen Schillerschüler auf. Als die „Fuchs-Klasse“ mit Petra Schmaltz-Hofmann zur ersten Stunde ins Schulhaus läuft, hat sich bei den Mädchen und Jungen auch die letzte Nervosität gelegt. Von Stefanie Brand gibt es allerdings noch eine Hausaufgabe: „Morgen kommt der Fotograf – da dürft ihr eure leere Schultüte nochmal mitbringen.“ Der Reigen der Einschulungsfeiern an Viernheimer Schulen geht weiter. Die Goetheschule schult alle 77 Schulanfänger am Dienstag, 31. August, in der Mehrzweckhalle ein. An der Nibelungenschule sind die Feiern für 98 Erstklässler, Vorklasse-Kinder und Intensivschüler auf Dienstag und Mittwoch verteilt. Auch die Friedrich-Fröbel-Schule hat die Begrüßung der 97 neuen Schüler auf zwei Tage gesplittet.

Außerdem starten am Mittwoch 75 neue Fünftklässler an der FFS. Die Alexander-von-Humboldt-Schule schult 140 neue Schüler am Dienstag (Haupt- und Realschulzweig) und am Mittwoch (Gymnasialzweig) ein. Die Albertus-Magnus-Schule begrüßte am Montag 95 Fünftklässler am bischöflichen Gymnasium.