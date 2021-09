Erster Stadtrat gesucht

Viernheim. Die Neubesetzung des Amts des Ersten Stadtrats der Stadt Viernheim rückt näher. Seit dem Wochenende ist die Stelle des hauptamtlichen Dezernenten öffentlich ausgeschrieben. Der Haupt- und Finanzausschuss als Wahlvorbereitungsausschuss hatte in der nichtöffentlichen Sitzung die Eckdaten und den Zeitplan für das Wiederbesetzungsverfahren festgelegt (wir haben berichtet). Eine Wahl wäre daher noch in diesem Jahr möglich.

Von der künftigen Ersten Stadträtin oder dem Ersten Stadtrat werden Kenntnisse auf dem Gebiet der Kommunalverwaltung und -politik sowie praktische Erfahrungen erwartet. Eine abgeschlossene Berufsausbildung ist Voraussetzung. Die vielfältigen Aufgaben einer kleineren Mittelstadt erforderten den Angaben zufolge etwa Einsatzbereitschaft, wirtschaftliches Verständnis, Führungsfähigkeit und Organisationstalent. Die nachhaltige Stadtentwicklung soll vorangetrieben werden, Prinzipien der Bürgerkommune seien außerdem aktiv zu fördern und umzusetzen.

Die Bewerbungsfrist endet am 9. Oktober. Anschließend wird der Wahlvorbereitungsausschuss die Bewerbungen sichten und entscheiden, welche Bewerber zur Wahl zugelassen werden. Zudem legt er den Termin zur Abstimmung fest. Die Fraktionen im Stadtparlament erhalten die Möglichkeit zu vertraulichen Vorgesprächen mit den Kandidaten. Öffentlich bekannt werden die Namen üblicherweise erst in der Sitzung, in der dann die Wahl auf der Tagesordnung steht – es sei denn, eine Bewerberin oder ein Bewerber geht von sich aus an die Öffentlichkeit. su