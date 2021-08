Erster Platz im Land anvisiert

Viernheim. „Jeder ist einzeln für sich unterwegs – und trotzdem macht man etwas zusammen.“ Bürgermeister Matthias Baaß freut sich auf das diesjährige „Stadtradeln“. Vom 4. bis 24. September sind die Viernheimer aufgerufen, möglichst viele Kilometer auf dem Fahrrad zurückzulegen.

Termine und Aktionen 4. September, 8 bis 13 Uhr: Fahrradcodier-Aktion der Polizeistation Lampertheim-Viernheim. 4./5. September, jeweils 10 bis 18 Uhr: Bauernmarkt im Vogelpark. 5. September, 11 bis 17 Uhr: Familiensporttag im Familiensportpark. 11. September, 14 Uhr: Fahrradreparaturkurs am TiB. 11. September, 14.30 Uhr: Radtour mit dem Weltladen zu Viernheimer Unternehmen. Noch ohne Termin: Ausflüge des ADFC. Während des Aktionszeitraums: Büchertische in der Stadtbibliothek und bei Schwarz auf Weiß. su

„Das Stadtradeln soll dazu dienen, das Radfahren noch populärer zu machen“, wirbt Bürgermeister Baaß für die Aktion. Und Viernheim biete sich zum Fahrradfahren ja geradezu an. „Von einem Stadtende zum anderen sind es nur rund drei Kilometer und das ohne Höhe, die zu überwinden ist“, bestätigt Birgit Riegraf vom Brundtlandbüro, wo Myriam Buddensiek das „Stadtradeln“ koordiniert.

Die Aktion „Stadtradeln“ ist eine deutschlandweite Aktion des Klima-Bündnisses, einem Netzwerk europäischer Kommunen, das lokale Antworten auf den globalen Klimawandel entwickelt. In dem Wettbewerb der Städte sollen 21 Tage lang möglichst viele Alltagswege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückgelegt werden.

2020 traten rund 1600 Viernheimer für die Brundtlandstadt in die Pedale und legten rund 210 000 Kilometer zurück. Dadurch wurde Viernheim die Kommune mit den meisten Kilometern im Kreis Bergstraße. Und in Hessen reichte es in der Kategorie der Städte mit 10 000 bis 49 999 Einwohnern zum zweiten Platz.

„Ich hoffe, dass viele Viernheimer auch dieses Jahr mitmachen“, wünscht sich Baaß die Teilnahme von Familien, Gruppen und Vereinen. Denn Viernheim hat sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: Diesmal soll am Ende der erste Platz stehen, im Kreis und im Land.

Mitmachen und Kilometer sammeln kann jeder, der in Viernheim wohnt, in Viernheim arbeitet oder zur Schule geht oder einem Viernheimer Verein angehört. Jeder gefahrene Kilometer, ob zur Schule oder Arbeit, in der Freizeit oder zum Einkaufen oder beim sportlichen Training oder Wettkampf, zählt für das Gesamtergebnis.

Um die Kilometer zu erfassen, muss man sich beim Stadtradeln-Portal www.stadtradeln.de anmelden. Wer sich mit E-Mail-Adresse und einem Benutzernamen registriert hat, kann seine Radkilometer eintragen, entweder online oder in der Stadtradeln-App. Jeder Radler tritt außerdem einem Team bei – entweder dem „offenen Team Viernheim“ oder einer anderen Gruppe, für die er Kilometer sammelt. Vereine, Firmen und andere Gruppen sind dort gelistet. Ein Team bilden zum Beispiel die Mitarbeiter der Stadtverwaltung, die zusammen auf 10 000 Kilometer kommen wollen und in einem internen Wettstreit die Belegschaft der Stadtwerke Viernheim herausfordern.

Die Stadt Viernheim prämiert die besten Teams mit den meisten Kilometern mit Preisgeldern: 500 Euro für die Gruppe mit der höchsten Kilometerzahl, 300 Euro für den zweiten Platz und 200 Euro für den dritten Rang. „Diese Preisgelder kommen einer karitativen Vereinigung nach Wunsch der Teams zugute“, betont Margit Schneider von der Kompass Umwelt- und Energieberatung den Gedanken von Nachhaltigkeit und Zusammenhalt. Auch für die teilnehmenden Schulen wurde ein Preis ausgelobt: Die beste Klasse jeder Schule – gemessen am Durchschnitt der zurückgelegten Kilometer pro Schüler in der Klasse – bekommt 333 Euro zur freien Verfügung.

Im Rahmen der Initiative „Stadtradeln“ gibt es begleitende Veranstaltungen wie einen Fahrradreparatur-Workshop oder eine Radtour zu Viernheimer Firmen. Und gleich am ersten Stadtradel-Wochenende gibt es die Möglichkeit, mit dem Rad klimaneutral zwei Veranstaltungen im Stadtgebiet anzufahren: den Bauernmarkt im Vogelpark am Samstag und Sonntag und den Familiensporttag am Sonntag, 5. September.

Info: Weitere Informationen unter stadtradeln.de/viernheim