Erster Heimspieltag

Viernheim. Nachdem die ersten Damen- und Herrenteams erfolgreich in die Saison gestartet sind, geht es an diesem Wochenende für weitere Teams der BG Viernheim-Weinheim endlich los mit der Spielrunde.

Am Sonntag, 10. Oktober, findet der erste Heimspieltag in dieser Saison in der Waldsporthalle statt. Um 11 Uhr eröffnet die U18-2 in der Landesliga gegen die KuSG Leimen den Spieltag, gefolgt von den Damen 1 um 13 Uhr, die den TV Sinsheim empfängt. Um 15 Uhr steht für die U18-1 in der Jugendoberliga das Saisondebüt gegen den TSV Wieblingen an. Die Herren 1 wollen um 17.30 Uhr in der Oberliga Baden gegen die Aufsteiger des USC Heidelberg 3 den zweiten Saisonsieg einfahren. Weitere BG-Teams müssen an diesem Wochenende auswärts antreten. Bereits am Samstag spielt um 9.45 Uhr die U14 in der Jugendoberliga beim TSV Wieblingen, gefolgt von der U16, die um 11.45 Uhr auf den gleichen Gegner in ihrer Altersklasse trifft. Zwei Herrenteams haben gleich am ersten Spieltag eine weite Fahrt zu absolvieren: die Herren 2 (17 Uhr) und die Herren 4 (19 Uhr) spielen beim TSV Buchen. Um 20 Uhr ist Sprungball für die Herren 3 beim TV Neckargemünd.

Am Sonntag bestreitet die U12 bei der SG Mannheim ein Auswärtsspiel (12 Uhr). Saisonstart ist auch für das Kooperationsteam der Rhein Neckar Metropolitans.

In der Jugend-Basketball-Bundesliga (JBBL) startet das Team der BG und der SG Mannheim bereits in die dritte Saison. Unter Cheftrainer Ali Kocak will man sich eine weitere Saison in der höchsten deutschen Spielklasse der Altersklasse U16 behaupten. Nachdem der Jahrgang 2006/2007 ungeschlagen die Summer League gespielt hat, soll nun am Sonntag ein erfolgreicher Start in Hanau bei den Schick Group White Wings hingelegt werden. su

