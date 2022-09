Erster Heimkampf für Zweitligist SRC Viernheim

Viernheim. Am heutigen Samstag bestreitet Ringer-Zweitligist SRC Viernheim in der Waldsporthalle seinen ersten Heimkampf der noch jungen Saison. Nach der deutlichen Auswärtsniederlage vor einer Woche soll auf heimischer Matte gegen den aktuellen Tabellenzweiten KSV Rimbach der erste Sieg gefeiert werden. Die Verantwortlichen des Stemm- und Ringclubs hoffen dabei auf die Unterstützung seiner Anhänger. Aber auch die Gäste dürften sich bei diesem Derby auf die eigenen Fans verlassen können. Einem emotionalen und spannenden Vergleich steht also nichts im Weg. Kampfbeginn ist um 19.30 Uhr, Einlass um 18.30 Uhr.

Schon am Vormittag (10 Uhr) ist das SRC-Aufbauteam gefordert, gilt es doch, die Ringerarena einzurichten. Gerade beim Heimauftakt gibt es einiges zu tun, und deshalb würde sich der Verein über zusätzliche Helfer freuen. Als kleines Dankeschön winkt am Abend freier Eintritt.

Tickets für den Hauptkampf gibt es an der Abendkasse. Der Eintritt beträgt 10 Euro, Ermäßigte wie Rentner, Studenten, Auszubildende, Jugendliche ab 16 Jahre und Menschen mit Schwerbehinderungen zahlen acht Euro. Kinder bis 15 Jahre sind frei.

Am Samstagabend besteht auch die Möglichkeit, sich einen Platz im Fanbus für den Kampf am 8. Oktober bei den Wrestling Tigers Rhein-Nahe Bad Kreuznach zu sichern. Der Fahrpreis beträgt 15 Euro. JR