Erster Digital-Treff

Viernheim. Die Selbstverwaltete Begegnungs-Stätte (SBS) 55+ startet am Donnerstag, 16. September, mit einem neuen Angebot: Der Digital-Treff will bei Fragen zu Smartphone, Tablet und Co. helfen. Er findet immer donnerstags von 15.30 bis 17 Uhr statt.

Ein Leben ohne digitale Hilfsmittel ist für die meisten inzwischen nicht mehr vorstellbar. Aber wie genau funktioniert denn das eigene Smartphone, Tablet oder der PC? Wie kann man sich selbst helfen, wenn die Kinder oder Enkel keine Zeit haben? Wer Antworten auf diese Fragen sucht, ist in der Digitalwerkstatt der Selbstverwalteten-Begegnungs-Stätte 55+ genau richtig. Unter fachkundiger Anleitung haben Interessierte dort die Möglichkeit, Fragen zu stellen und zu lernen, wie man so manches Problem löst.

Jeder ist willkommen und kann die eigenen Geräte mitbringen. In der SBS 55+ gibt es kostenloses WLAN, einen PC und einen Scanner zur freien Nutzung und vor allem gute Gespräche und gegenseitige Hilfe bei Fragen. Und wer sich vorab mit Kaffee und Kuchen stärken möchte, ist ab 14 Uhr im offenen Café in der SBS 55+ willkommen.

Für die Teilnahme am Digital-Treff ist ein Nachweis über eine vollständige Corona-Impfung/Genesung oder ein negativer Schnelltest (nicht älter als 48 Stunde) notwendig. Die aktuellen Hygieneregeln sind einzuhalten.

Info: Aktuelle Infos und Termine auch unter www.viernheim.de/sbs.