Ersten Neuzugang begrüßt

Viernheim. Während kürzlich noch bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar gekickt wurde und die Profimannschaften hierzulande demnächst wieder in den Spielbetrieb einsteigen, haben die Amateure noch ein paar Tage Winterpause. Das gilt auch für den Landesligisten TSV Amicitia Viernheim, der am 17. Januar mit der Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte beginnt. Dann wird es im Kader mindestens ein neues Gesicht geben, denn mit Leon Kuhmann kehrt ein junger Spieler mit blau-grüner Vergangenheit zu den Südhessen zurück.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Sehr zur Freude des Trainerduos Patrick Marschlich und Timo Endres, das sich von dem Neuzugang mehr Dynamik im offensiven Bereich verspricht. „Wir wollten Leon schon im Sommer verpflichten, damals hat er sich aber für den Verbandsligisten TSG Weinheim entschieden. Er ist im vorderen Bereich flexibel einsetzbar und bringt ein enormes Tempo mit“, beschreibt Marschlich die Qualitäten des Neuen. Kuhmann hat das Fußball-ABC in seiner Heimatstadt Viernheim erlernt. Danach wechselte er in die Jugend des SV Waldhof, wo er auch in der Verbandsligamannschaft des Drittligisten zum Einsatz kam.

Zwei Spieler verlassen Verein

Damit sollen die Personalplanungen im Winter aber noch nicht abgeschlossen sein. „Wir suchen noch einen Spieler für den Angriff, denn dort fehlte uns ab und an die Effektivität“, hoffen die Trainer noch auf ein „Winterschnäppchen“. Zwei Spieler werden den Verein aber verlassen, Namen wollte Patrick Marschlich aber noch nicht nennen. Andererseits könnte es frische Kräfte aus dem Lazarett geben. „Luca Träger wird nach seiner zweiten Kreuzbandverletzung in der Vorbereitung einsteigen, Timo Bauer wird sich aber noch einige Wochen pausieren müssen. Ein Fragezeichen steht hinter Oliver Scherdel, den ich als Talent mit großem Potenzial sehe. Er plagt sich mit Knieschmerzen herum“.

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Fußball Niederlage gegen Konkurrenten - SVW vergisst den Vorwärtsgang Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Nominierung Löwen-Achse für Deutschland: Diese Spieler fahren zur Handball-WM Mehr erfahren

Während der Vorbereitung stehen natürlich viele Trainingseinheiten und auch Testspiele auf dem Programm. „Wir werden dabei den Fokus auf die Defensivarbeit legen. Bisher ist es uns nämlich nur einmal gelungen, ohne Gegentreffer zu bleiben“, setzen die Übungsleiter auf die „hinten muss die Null stehen“-Taktik. Eine Strategie, die sich auch bei der Weltmeisterschaft auf höchster Ebene bewährt hat, von der deutschen Nationalmannschaft aber nicht umgesetzt werden konnte.

Um diese Überlegungen in die Praxis umzusetzen, wurden mehrere Testspiele gegen unterschiedlich starke Teams vereinbart. „Ich bin zwar kein Freund von zu vielen Vorbereitungsspielen. Die Vergangenheit hat aber gezeigt, dass es da oft kurzfristig Absagen gibt und man dann ohne Gegner dasteht,“ begründet Marschlich die geplanten Begegnungen. Entsprechende Vereinbarungen wurden mit dem SV Waldhof 2 (Verbandsliga), dem FC Bensheim, den starken Kreisligisten Spvgg. Wallstadt, MFC Lindenhof und Srbija Mannheim sowie dem Hessenligisten Unter-Flockenbach und dem FC Alsbach-Hähnlein getroffen.

Natürlich wird in der Vorbereitungszeit auch ein Blick auf die Fortschritte der Konkurrenz getroffen, denn in der Tabelle der Landesliga Rhein-Neckar geht es eng wie schon lange nicht mehr zu. Weil die eine oder Zielsetzung nicht erreicht wurde, gab es sehr viele Trainerwechsel. „Solche Entscheidungen auf diesen exponierten Posten überraschen natürlich, denn nicht immer ist der Trainer Schuld“, sieht Patrick Marschlich auch im Amateurfußball eine fragwürdige Entwicklung. JR