Erste Punkte abgegeben

Viernheim. Die weiße Weste des Fußball-Kreisligisten TSV Amicitia Viernheim hat am Sonntag zwar ihre ersten Flecken bekommen, trotzdem können die Südhessen gestärkt aus dem Spitzenspiel beim Titelkonkurrenten SC Rot-Weiß Rheinau hervor gehen. Beim 1:1-Unentschieden waren die Blau-Grünen das bessere Team, konnten die spielerische Überlegenheit aber nicht in weitere Tore ummünzen.

Bei dem wohl besten Auftritt in der laufenden Saison musste der Tabellenführer neben dem für ein Spiel gesperrten Torjäger Philipp Haas auch noch auf den erkrankten Spielertrainer Patrick Marschlich verzichten. Dafür rückten Brandon Wiley und Niklas Roesch in die Startformation.

Die erste Halbzeit war geprägt von kontrolliertem und abwartendem Spiel, Rheinau versuchte, durch frühes Pressen zum Erfolg zu kommen. Die jungen Viernheimer zeigten sich aber selbstbewusst und ballsicher. Nur bei der Chance von Darnell Hill, die Torhüter Koppelmann mit einer Fußabwehr klären konnte, kam Gefahr auf. Die Blaugrünen probierten es mit Distanzschüssen, die aber zu unplatziert waren.

Nach der Pause kam mehr Schwung in die Partie. Rheinaus Hill vergab per Kopf aus fünf Metern Entfernung, kurz darauf musste Koppelmann einen 40-Meter-Versuch über die Latte lenken. Auf der Gegenseite traf Daniel Herbel nach einer gelungenen Kombination nur die Latte und Wiley aus spitzem Winkel nur das Außennetz.

Nach einer guten Stunde wurden die Viernheimer mit der Führung belohnt. Nach gegnerischem Ballverlust konnte Kapitän Laurenz Baaß freigespielt werden und sich beim Abschluss die Ecke aussuchen (63.). Sekunden später fast das 0:2, doch der erneut überragende Paul Ewen drosch das Leder nach einem Dribbling über die Latte. Pech hatte auch Herbel, der am guten Rheinauer Torhüter scheiterte.

Chancen nicht genutzt

So blieben die Hausherren im Spiel und kamen prompt zum Ausgleich. Letztendlich war es eine sehenswerte Einzelleistung von Dennis Franzin. Der ansonsten unauffällige Ex-Profi narrte gleich fünf Viernheimer Abwehrspieler und vollendete zum 1:1 (75.). Die letzten Minuten waren ein offener Schlagabtausch, beide Teams wollten den Sieg. Letztendlich blieb es bei der Punkteteilung, auch weil Erik Anhölcher in der Nachspielzeit per Kopf vergab. JR