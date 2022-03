Erste Niederlage der Saison

Viernheim. Am 21. Spieltag der Fußball-Kreisliga Mannheim hat es auch den TSV Amicitia Viernheim erwischt. Die bis dahin ungeschlagenen Südhessen kassierte gegen engagiert aufspielende Gartenstädter beim 0:2 auf eigenem Platz ihre erste Saisonniederlage, liegen aber noch mit deutlichem Vorsprung an der Spitze. Dabei war das Nachbarschaftsderby bei strahlendem Sonnenschein mit über 200 Besuchern gut besucht, am Ende aber bejubelten die Mannheimer Anhänger die Überraschung.

Auf dem holprigen Rasenplatz des Waldstadions sahen die Zuschauer kein schönen Spiel. Das Geschehen spielte sich überwiegend im Mittelfeld ab, während die Torhüter weitgehend beschäftigungslos blieben. Auch die wenigen Fernschüsse waren kein Mittel, um für Gefahr zu sorgen. Die größte Chance zur Führung hatte Viernheims Philipp Haas, dessen Kopfball nach Ecke von Laurenz Baaß in der 40. Minute aber von Luca Ammann gerade noch von der Torlinie geschlagen wurde.

Kurz nach Wiederanpfiff dann eine ähnliche Situation auf der anderen Seite. Diesmal stand Sebastian Heinrich im Anschluss an einen Eckball goldrichtig, um einen Rückstand des Spitzenreiters zu verhindern. Kurz darauf erneut Glück für die Blaugrünen, diesmal stand Erdem Dogan dem erfolgversprechenden Schuss eines Mitspielers im Weg.

In der 70. Minute dann doch die Gästeführung. Nach einem Einwurf brachten die Platzherren in mehreren Zweikämpfen den Ball nicht unter Kontrolle. So konnte sich Cem Kuloglu, bester Gartenstädter an diesem Tag, ungehindert drehen und über den Umweg Innenpfosten das 0:1 markieren. Auch danach ging kein Ruck durch das Team des Trainerduos Patrick Marschlich und Timo Endres, zu oft wurde der Ball verloren oder Pässe landeten im Nichts. Außerdem wurden die Angriffe viel zu behäbig vorgetragen.

Trotzdem hatte Daniel Herbel die große Chance auszugleichen, zehn Meter vor dem Tor traf er den Ball aber nicht richtig. Auch der Distanzschuss von Paul Ewen war nicht präzise genug und eine sichere Beute des VfB-Keepers. Durch mehrere Unterbrechungen wurde lange nachgespielt, ohne dass Viernheim zu nennenswerten Chancen kam. Mit dem Schlusspfiff folgte dann die Entscheidung (90.+7), als Tim Kreß nach einem Konter den Querpass von Kuloglu ins leere Tor schob. JR