Eröffnung der Fußball-EM bleibt in Viernheim Nebensache

Viernheim. Fußballfans müssen während der Europameisterschaft diesmal wegen Corona auf Public-Viewing im großen Rahmen verzichten. Viele haben es sich wohl deshalb zuhause gemütlich gemacht, um die Auftaktspiele zu verfolgen. Mit Fahnen und Trikots ausgestattete Sportfreunde waren jedenfalls am Freitag zu Beginn der EM im Viernheimer Straßenbild Fehlanzeige. Auch im Außenbereich der Pizzeria Salerno kam keine Stimmung wie etwa zu Zeiten des Sommermärchens 2006 auf. Obwohl am Abend das Eröffnungsspiel Italien gegen die Türkei auf Großleinwand und einem zusätzlich aufgestellten Fernseher gezeigt wurde, blieb Fußball eher Nebensache. In erster Linie ging es den Gästen bei fast sommerlichen Temperaturen um kulinarische Köstlichkeiten, kühle Getränke und das Gespräch mit Freunden. Salerno-Wirt Michele Manniello hatte dennoch eine gute Vorahnung, wie das Spiel ausgehen würde. „2:0 oder sogar 3:0“, lautete sein Tipp – natürlich für die Squadra Azzurra. Auch Stammgast Bernd Gärtner lag mit seinem 2:0-Tipp für Italien nicht schlecht. Am Dienstag drückt er natürlich Jogis Jungs die Daumen, rechnet im Spiel gegen Weltmeister Frankreich aber nicht unbedingt mit einem Sieg. / JR

