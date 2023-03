Eröffnung abgesagt

Viernheim. „Der April, der April, der macht, was er will…“ heißt es in einer Volksweisheit. So sind auch Termine nicht immer planbar, wenn das Wetter nicht mitspielt. Deshalb hat die Stadt die für Samstag, 1. April, geplante Eröffnungsfeier zur neuen Pumptrack-Anlage im Familiensportpark West abgesagt.

„Die starken Regenfälle und die Wetteraussichten machen eine Durchführung unmöglich“, erklären die Veranstalter. Auch das Befahren der Asphaltstrecke, die bei Nässe zur Rutschbahn wird, wäre zu gefährlich. Daher habe man sich entschieden, die Veranstaltung zu verschieben. Der neue Termin werde rechtzeitig bekanntgegeben, so die Organisatoren.

Die Asphalt-Pumptrack, die mit Rollern, Fahrrädern, Inlinern oder Skateboards befahren werden kann, ist eine weitere Attraktion im Familiensportpark. kur/red