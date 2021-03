Viernheim. Die Corona-Zahlen im Kreis Bergstraße sind wieder angestiegen. Am Freitagabend sind insgesamt 71 neue Fälle gemeldet worden, davon sieben in Viernheim. Aktuell sind damit 143 Personen in Viernheim mit dem Virus infiziert. Insgesamt haben sich damit seit Ausbruch der Pandemie 1249 Personen aus Viernheim angesteckt, so viele wie in keiner anderen Stadt im Kreis.

Dabei gab es wie in den Tagen zuvor ein Problem bei der Zuordnung der Wohnorte. Zwei betroffene Personen, die das Gesundheitsamt für Viernheim registriert hatte, haben ihren dauerhaften Aufenthaltsort außerhalb des Kreises. Die Fälle wurden an das jeweils zuständige Gesundheitsamt übergeben.

Die Inzidenz im Kreis steigt auf 116, 18. Am Donnerstagabend lag sie noch bei 109,55. kur