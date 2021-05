Erneut drei Infektionen

Viernheim. Die Pfingstruhe in den Arztpraxen und Testzentren ist vorbei. Der Kreis Bergstraße hat am Mittwochabend 41 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet, nachdem sich die Zahlen in den vergangenen Tagen im einstelligen Bereich bewegt hatten. In Viernheim wurden drei Neuinfektionen gemeldet. Damit sind aktuell noch 90 Personen mit dem Virus infiziert. Die Inzidenz im Kreis Bergstraße liegt laut Robert-Koch-Institut bei 36,3. Sie ist damit im Vergleich zum Vortag, wo sie mit 54,7 angegeben wurde, deutlich gefallen und liegt nun erstmals unter 50. Diese Zahl ist maßgeblich dafür, ob es weitere Lockerungen geben kann oder nicht. Ob sich dieser Trend angesichts der wieder angestiegenen Zahlen fortsetzt, ist fraglich. kur

AdUnit urban-intext1