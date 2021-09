Erlös geht an Schulprojekt

Viernheim. Im Rahmen der Fairen Woche fand vor dem Weltladen in der Rathausstraße ein afrikanischer Markt statt. Mitglieder des Yaa Soma Freundeskreis Burkina Faso boten dort allerlei Souvenirs, aber auch Gebrauchsgegenstände vom schwarzen Kontinent an. Im Angebot waren Schmuck, Kunsthandwerk, Instrumente, Stoffe, Hüte und jede Menge Spielsachen.

„Der Erlös fließt komplett in die von uns unterstützten Schulprojekte, wo wir beim Bau, aber auch bei der Einrichtung und der Versorgung mit Unterrichtsmaterial helfen“, verrieten Wencke Stülpner und Ulrike Kolb von Yaa Soma, was mit den Einnahmen geschieht. Seit sechs Jahren ist der Freundeskreis in Burkina Faso aktiv und hat dabei gut 16 000 Kinder vielfältig unterstützt.

Damit man auch in Zukunft weiter Hilfe leisten kann, gibt es immer wieder Aktionen wie Verkaufsstände oder Spendensammlungen. Für November ist unter anderem der traditionelle Hofflohmarkt geplant. JR