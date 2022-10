Erkundung im Wald

Viernheim. Den Viernheimer Wald mit allen Sinnen erkunden: Dazu laden die Kompass-Naturentdecker ein. „Farben, Waldgeräusche, der Duft von frischem Moos, Walderde, und Pflanzen regen die Sinne an. Bewegung an der frischen Luft bei Spiel und Spaß, der Wald bietet alles, was es für einen herrlichen Spielenachmittag braucht“, heißt es in der Ankündigung der Kompass-Umweltberatung Viernheim.

Zeit für Spiele

Zum Auftakt des Herbstes lädt der Verein Kinder zu einer Walderkundung ein. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dürfen zusammen mit Anja Lindner, der Leiterin der Kompass-Naturentdecker, den Wald erforschen und mit allen Sinnen erfahren. Neben interessanten Infos zum Thema Wald gibt es auch wieder Zeit für Natur-, Sinnes- und andere Spiele und dafür, die eigene Kreativität mit Gleichgesinnten auszuleben.

Im Herbst gibt es im Wald viel zu entdecken. © Wolfgang Kumm/dpa

Das Treffen findet am 15. Oktober von 15 bis 17 Uhr statt. Eingeladen sind laut Kompass alle Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren. Treffpunkt ist der Parkplatz am Anglersee. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung wird erbeten bei der Umweltberatung unter Telefon 06204/85 51 oder per E-Mail an umwelt-kompass@t-online.de. red