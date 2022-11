Erinnerung an Pogromnacht

Viernheim. Anlässlich der Reichspogromnacht vom 9. November 1938 lädt der Magistrat der Stadt Viernheim die Bevölkerung zur Gedenkstunde ein. Die Veranstaltung findet demnach am Mittwoch, 9. November, um 18 Uhr am Mahnmal vor der Stadtbibliothek am Satonévri-Platz 1 statt. Wie in den Jahren zuvor soll auch die diesjährige Feierstunde mit einem gemeinsamen Glockengeläut aller Viernheimer Kirchen begonnen werden. Gastrednerin ist Birgit Meurer, regionale Bildungsreferentin des Internationalen Rates der Christen und Juden (ICCJ) im Martin-Buber-Haus in Heppenheim, die auf die Eindrücke der Familie Buber aus den Jahren unter der nationalsozialistischen Herrschaft eingehen wird.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der jüdische Gelehrte und Schriftsteller Martin Buber (1878-1965) lebte mit seiner Familie von 1916 bis 1938 in Heppenheim. Die rassistischen Repressalien der Nationalsozialisten machten auch vor den prominenten Bubers nicht Halt. Hausdurchsuchungen, Beleidigungen und Handgreiflichkeiten auf der Straße sowie Einschränkungen in der Lebenshaltung gehörten für die Familie ab 1933 zum Alltag. Im März 1938 gelang den Bubers die Ausreise nach Palästina.

Die musikalische Umrahmung übernimmt die städtische Musikschule Viernheim. Der Abend endet mit einer Schweigeminute. Die Gedenkstunde ist eine Kooperation des jüdischen Religions- und Kulturvereins Viernheim „Schalom“, des Forums der Religionen und der Stadt Viernheim. red