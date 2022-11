Erinnerung an grausame Taten

Viernheim. „Die Menschen müssen sich erinnern, wozu es führt, wenn man verblendeten Menschenhassern folgt“, mahnt Mykhaylo Kotlyarsky und schlägt den Bogen von der Reichspogromnacht zum Ukrainekrieg: „Hört man die Propaganda, versteht man, was das heutige Russland ist.“

Für den Vorsitzenden des jüdischen Religions- und Kulturvereins Schalom ist das Gedenken an den Holocaust von zentraler Bedeutung. „Antisemitismus, Rassismus und sogar Mord sind staatsoffiziell geworden“, erinnert Kotlyarsky an die Reichpogromnacht vom 9. November 1938. In der Nacht wurden Synagogen in Brand gesetzt, Wohnhäuser geplündert, Tausende Juden misshandelt, verhaftet oder getötet. „Der damalige Bürgermeister von Viernheim hat dieser Gewalt keinen Einhalt geboten, sondern dafür gesorgt, dass sie schnell und straffrei bleibt“, nennt Bürgermeister Matthias Baaß das Handeln seines Amtsvorgängers „unvorstellbar – wenn auch aus heutiger Sicht vielleicht nachvollziehbar“. Damit es so eine Situation wie 1938 nie wieder geben wird, ist das Gedenken und Erinnern an die grausamen Taten so wichtig. Die Stadt Viernheim, der jüdische Verein Schalom und das Forum der Religionen hatten daher zur Gedenkstunde am Mahnmal vor der Stadtbibliothek am Satonévri-Platz eingeladen.

Rúnar Emilsson, Leiter der städtischen Musikschule, übernahm die musikalische Umrahmung des Abends mit einem Sonatensatz von Beethoven, dem Klagelied „Élégie“ von Cécile Chaminade und einem Thema von John Williams aus dem Film „Schindlers Liste“.

Eindrücke der Familie Buber

Gastrednerin Birgit Meurer, regionale Bildungsreferentin des Internationalen Rates der Christen und Juden (ICCJ) vom Martin-Buber-Haus in Heppenheim, bestätigte ihre Vorredner mit einem Zitat Bubers: „Aus der Erinnerung in die Gegenwart treten.“ In ihrer Rede schilderte sie die persönlichen Eindrücke der Familie Buber aus den Jahren der nationalsozialistischen Herrschaft. Der jüdische Gelehrte und Schriftsteller Martin Buber lebte ab 1916 in Heppenheim.

„Und ab 1933 war ihm klar, dass sich die Situation in Deutschland für Juden verändern würde“, blickte Birgit Meurer in ihrem Beitrag zurück. Die Familie litt unter den Repressalien, musste Hausdurchsuchungen, Beleidigungen auf der Straße und sogar Pass-Entzug über sich ergehen lassen. „Martin Buber hat immer Zivilcourage gezeigt, gegenüber der Gestapo oder denjenigen, die ihn beschimpften“, berichtete die Rednerin. Die Reichspogromnacht erlebte Buber nicht in Heppenheim – die Familie war nach Jerusalem gezogen. Ihr Haus an der Bergstraße wurde in der Pogromnacht so verwüstet, dass sie nicht wieder dorthin zurückkehren konnte. Als der indische Freiheitskämpfer Mahatma Gandhi in seiner Zeitung „Harijan“ ein Interview zu den Vorgängen in Deutschland 1938 gegeben hatte und von den Juden passiven Widerstand erwartet hätte, habe Martin Buber in einem offenen Brief geantwortet und Gandhi deutlich auf die Grausamkeit der Reichspogromnacht hingewiesen. su