Viernheim. Am Montag wurde der internationale Frauentag auch in Viernheim begangen. Es wurde an die Anfänge der Frauenbewegung erinnert, aber auch die Erfolge gefeiert. „Es gibt allerdings noch viel zu tun. Durch die Pandemie hat sich die Situation der Frauen eher verschärft“, macht die Viernheimer Gleichstellungsbeauftragte Maria Lauxen-Ulbricht auf Probleme durch Homeoffice, Homeschooling und die Gefährdung des überwiegend weiblichen Personals im Gesundheitswesen aufmerksam.

Nach der Fahnenhissung gab es am Montagabend im Internet ein Grußwort von Hilde Kille, Sprecherin der DGB-Gewerkschaftsfrauen im Kreis Bergstraße. Danach wurde der Dokumentarfilm „Woman – 2000 Frauen, 50 Länder, 1 Stimme“ gezeigt, in dem alle Ungerechtigkeiten, denen Frauen weltweit ausgesetzt sind, beleuchtet wurden. Bei allen Veranstaltungen kooperiert das Gleichstellungsbüro der Stadt Viernheim mit dem DGB Viernheim, dem Familienbildungswerk (FBW) und dem Verein Lernmobil. JR