Erfolgsserie weiter ausbauen

Viernheim. Bei der ersten Mannschaft des TSV Amicitia Viernheim läuft es derzeit rund. Die Blau-Grünen führen die Fußball-Kreisliga Mannheim mit neun Punkten Vorsprung souverän an, haben zudem noch ein Nachholspiel in der Hinterhand. Trotzdem wollen sich die Südhessen nicht auf ihren Erfolgen ausruhen und jedes weitere Spiel konzentriert angehen. Das wird am Sonntag (15 Uhr) auch notwendig sein, wenn der VfB Gartenstadt im Waldstadion zu Gast ist.

Die Mannheimer zeigten nach einer tollen Hinrunde zuletzt deutliche Schwächen, was sich schon in den Testspielen nach der Winterpause abzeichnete. 2022 stehen in zwei Spielen zwei Niederlage zu Buche. Mit 37 Zählern ist der Abstand zum Relegationsplatz auf sieben Punkte angewachsen. Die geringen Aufstiegshoffnungen dürften für die gelben Bären also bereits verflogen sein. Trotzdem will das Team des Trainerduos Valon Muja und Markus Urban den Blick nach vorne richten. Das Spiel beim Spitzenreiter käme gerade recht, um für eine Überraschung zu sorgen. „Wir haben schließlich nichts zu verlieren“, macht Muja seinen Mannen Mut.

Beim TSV Amicitia herrscht natürlich eitel Sonnenschein. Während man die eigenen Spiele klar gewinnen konnte, ließen die Konkurrenten überraschend Punkte liegen. Die Blau-Grünen knüpften dagegen dort an, wo sie am Jahresende aufgehört hatte. Jetzt ist der Titelgewinn greifbar nahe. Um bei den Verfolgern keine Hoffnungen aufkeimen zu lassen will man sich keine Blöße geben, auch nicht gegen die Gartenstädter.

„Wir können wieder fast aus dem Vollen schöpfen“ verriet Spielertrainer Patrick Marschlich. Das große Plus der Viernheimer ist sicher der breit und ausgeglichen aufgestellte Kader, weshalb man Ausfälle kurzerhand fast adäquat ersetzen konnte. Als die Innenverteidiger Luca Träger und Timo Bauer längerfristig ausfielen, sprangen Marlon Diemer und Florian Lammer erfolgreich in die Bresche. JR