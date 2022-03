Erfolgsserie ausgebaut

Viernheim. Die erste Herrenmannschaft des TSV Amicitia Viernheim ist auch nach 18 Spieltagen in der Fußball-Kreisliga Mannheim noch ungeschlagen, dabei gab es 16 Siege und zwei Unentschieden. Das soll auch am Mittwoch (19.30 Uhr) so bleiben, wenn die Blaugrünen ihre weiße Weste im Spitzenspiel beim Tabellenvierten MFC 08 Lindenhof verteidigen wollen.

Die Tabellenführung ist bei sieben Punkten Vorsprung auf den Verfolger SC Rot-Weiß Rheinau und einem Spiel weniger nicht gefährdet und der Abstand soll sich auch nicht verringern. Trotzdem wird es ein schwieriges Unterfangen, denn die Mannheimer zählen zu den Spitzenteams der Liga und haben den Südhessen trotz der 1:3-Niederlage schon im Hinspiel das Leben schwer gemacht.

Die Gastgeber stehen auf Rang vier, liegen aber schon zehn Punkte hinter dem Gast. Ein Aufstieg scheint nur noch über den Relegationsplatz zwei möglich zu sein. Hierzu fehlen derzeit drei Zähler, wobei noch die Wertung des abgebrochenen Spiels gegen Friedrichsfeld aussteht. Die Partie dürfte wohl für Lindenhof gewertet werden.

Die Viernheimer sind also vorgewarnt und sollten den 7:0-Heimerfolg vom vergangenen Sonntag nicht überbewerten, denn Friedrichsfeld war kein starker Gegner. Immerhin konnte man dem Langzeitverletzten Paul Ewen dabei einige Minuten Spielpraxis ermöglichen und auch Spielertrainer Patrick Marschlich selbst könnte nach überstandener Krankheit bei Bedarf wieder ins Geschehen eingreifen. JR