Erfolgskonzept Sommerbühne

Viernheim. Die Veranstaltungen auf der Sommerbühne waren bisher immer sehr gut besucht, beim Gastspiel der Good Old Boys am Donnerstagabend wurde für dieses Jahr sogar ein Zuschauerrekord aufgestellt. „Da sind auch jede Menge Verwandte, Freunde und Bekannte darunter“, stellte Bandmitglied Thomas Lantz fest. Mehr als zwei Stunden lang gab es Oldies am laufenden Band, so wie es der Name der Formation verspricht.

Weitere Konzerte auf der Sommerbühne Donnerstag, 18. August, 20 Uhr: Bailey, eine Band, die sich dem Classic-Rock mit Stücken von Bon Jovi, David Bowie, Pink Floyd und ZZ Top verschrieben hat. Sonntag, 21. August, 19 Uhr: Britgirl Abroad spielt eigene Folk-Pop-Songs mit britischem Understatement, süffisantem Humor und mehrstimmigem Chorgesang. Donnerstag, 25. August, 20 Uhr: Holger Bläß & Friends kommen nach zweijähriger Abstinenz als Unplugged-Formation auf die Sommerbühne und wollen den Besuchern mit Sommermusik den Abend verschönern. Sonntag, 28. August, 19 Uhr: Viernheimer Sänger lassen bei der Schlagerparade unter dem Motto „Vun Verne, für Verne“ das deutsche Liedgut hochleben. „Mitsingen ist Pflicht!“ JR

Natürlich wurde wieder kräftig mitgesungen, kennt man die meisten Texte doch aus dem Effeff. Das war natürlich besonders bei deutschen Liedern wie „Westerland“ von den Ärzten, „Im Wagen vor mir“ von Henry Valentino und Ursula Peysang, „Schickeria“ von der Spider-Murphy-Gang und „Verdamp lang her“ von der kölsche Band BAP der Fall. Die Frage von Rudi Carrell „Wann wird’s mal wieder richtig Sommer?“ konnte jeder im Publikum selbst beantworten, dazu genügte ein Blick in den Himmel oder auf das Thermometer.

Aber auch für die internationalen Evergreens wie „Bad, Bad Leroy Brown“ von Jim Croce, „Looking Out My Backdoor“ von Creedance Clearwater Revival, „Sunny Afternoon“ von The Kinks, „Don’t Look Back In Anger“ von Oasis, „Driver’s Seat“ von Sniff ’n’ The Tears, „Take Me Home Countryroad“ von der Hermes House Band oder „Seven Nation Army“ von The White Stripes ernteten die fünf älteren Jungs jede Menge Applaus.

Sänger genießen ihr „Heimspiel“

Holger Helfrich (Bass, Kazoo), Patrick Elling (Gitarre, Ukulele), Stefan Reinhardt (Gitarre), Stefan Thomas (Schlagzeug) und Thomas Lantz (Gitarre, Keyboard, Banjo), die allesamt auch als Sänger zu den Mikrofonen griffen, genossen ihr „Heimspiel“ sichtlich.

Mit den Good Old Boys, gegründet 2013, präsentierte sich die wohl älteste Newcomer-Band auf der Viernheimer Sommerbühne einmal mehr von ihrer besten Seite. Angefangen hatte alles bei einem Treffen alter Jungs, die sich schon ewig kennen und gerne am Lagerfeuer die Klampfe schlugen. Schnell entstand ein Liederheft mit über 100 Songs, die bei jeder Gelegenheit präsentiert wurden – so wie auf der Sommerbühne am Donnerstagabend.

Bürgermeister Matthias Baaß freut sich, dass die Konzerte auf der Sommerbühne so gut besucht sind. „Die Stimmung ist toll, und das Wichtigste ist: Den Besuchern gefällt’s. Damit kommt Leben in die Innenstadt, das war ja ebenfalls unser Ziel.“

„Riesentrara“ mit The Bigg Fuzz

Und nachdem am Donnerstag die Good Old Boys auf der Sommerbühne standen, ist es nicht lange hin bis zum nächsten Konzert. Am Sonntag, 14. August, steht die Band The Big Fuzz – auf Deutsch: Riesentrara – auf der Bühne am Rovigoplatz. Los geht es um 19 Uhr.

„Wir spielen hier unsere Lieblingsmusik mit Freiraum für Improvisationen. Soul, Rhythm and Blues, Folk, Rock und Reggae, das ist unser Lebenselixier“, versprechen Boris Angst (Drums), Rolf Beyer (Bass) und Alex Auer (Gitarre, Gesang). Die Drei bilden den Kern der Truppe. Sie wollen vielleicht noch den einen oder anderen Musiker aus der regionalen Szene mit nach Viernheim bringen. Ursprung der Formation war die Band Lava.