Erfolgserlebnis bleibt weiterhin aus

Viernheim. Erstbundesligist SRC Viernheim wartet weiter auf das erste Erfolgserlebnis in Deutschlands höchster Liga. Nachdem die drei Heimkämpfe zu Saisonbeginn allesamt verloren wurden, gab es am vergangenen Sonntag beim AC Lichtenfels mit 8:19 eine Niederlage. Dabei schlugen sich die Südhessen aber achtbar, durften zur Pause bei einem knappen Rückstand sogar von einem Sieg träumen.

Beim Einmarsch in die Halle in Bad Staffelstein bekamen die Viernheimer gleich einen Eindruck von dem, was auf sie zukommen sollte. Die etwa 350 Anhänger der Gastgeber meldeten sich von Beginn an lautstark zu Wort, zeigten sich aber auch als faires Publikum.

Grund zum Jubel hatten die Einheimischen gleich im ersten Kampf, den Ahmet Peker im freien Stil in der Gewichtsklasse bis 57 Kilogramm gegen Viernheims Vasyl Ilnytskyi mit 10:2 deutlich für sich entscheiden konnte. Im Schwergewicht bis 130 Kilo griechisch-römisch konnte Gäste-Ringer Constantin Hutuleac mit einer starken Vorstellung überzeugen. Am Ende der sechs Minuten stand es 1:1. Deshalb griff die Regel „letzter erzielter Punkt“, und den konnte Lichtenfels Karl Marbach für sich verbuchen.

Mirko Hilkert bekam es im griechisch-römischen Stil (bis 61 Kilo) mit dem bärenstarken Justas Petravicius zu tun und musste nach 4:35 Minuten die technische Überlegenheit seines Gegners anerkennen. Jubeln durfte die Viernheimer Delegation dann beim Auftritt von Sebastian Schmidt (Freistil bis 98 Kilo), der gegen Altmeister Stefan Kehrer eine tolle Leistung ablieferte und am Ende als 3:0-Punktsieger die Matte verließ. Als anschließend auch Krystian Krupinski gegen Routinier Stoyko Rusev im Freistil (bis 66 Kilo) mit 6:0 gewonnen hatte, keimte bei den Südhessen beim Zwischenstand von 8:4 noch einmal Hoffnung auf.

Aber schon das erste Gefecht nach der Pause sorgte für Ernüchterung, denn Julian Scheuer fand im griechisch-römisch (bis 86 Kilo) gegen Hannes Wagner kein Gegenmittel und musste nach 4:06 Minuten beim Stand von 16:0 die Segel streichen. Viernheims Pascal Hilkert gewann im griechisch-römisch (71 Kilo) zwar gegen Rumen Savchev mit 5:1, an eine Wende war aber nicht mehr zu denken. Auch nicht, nach dem Matthias Schmidt (Freistil bis 80 Kilo) seinen Kontrahenten Marcel Berger mit 6:2 förmlich niedergerungen hatte. Für diese tolle Leistung gab es sogar verdienten Applaus des Lichtenfelser Anhangs. Zsombor Gulyas vom Gastgeber war im Freistil (bis 75 Kilo) eine Nummer zu groß für Arkadiusz Böhm. Der Viernheimer Neuzugang konnte nur bis zur Pause dagegen halten, unterlag am Ende aber deutlich mit 0:14. Am Ende gelang dem türkischen Meister Selcuk Can im griechisch-römisch bis 75 Kilo gegen Marco Schmitt, der bei den Gästen als Ersatz für Alexandru Dosoftei eingesprungen war, nach 1:38 Minuten der einzige Schultersieg des Abends.

Obwohl die Viernheimer eine Leistungssteigerung zeigten und vier von zehn Kämpfen für sich entscheiden konnten, war für das Team von Trainer Michael Böh bei den Bayern nichts zu holen. Ohne Punkte musste man die gut 300 Kilometer lange Heimreise antreten.

Nächste Termine

Am kommenden Samstag (30. Oktober) stellt sich die Bundesliga-Mannschaft des SRC dem derzeitigen Tabellenführer SV Wacker Burghausen. Die zweite Mannschaft geht am Freitag, 5. November, wieder auf die Matte, dann auswärts im Derby beim ASV Ladenburg. Am gleichen Tag ringt auch die Schüler-Kampfgemeinschaft Viernheim-Ziegelhausen bei der KG Ladenburg/Rohrbach. JR