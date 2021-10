Erfolgreiches Wochenende gespielt

Viernheim. Die beiden Viernheimer Fußballteams in der Fußball-Kreisklasse A2 Mannheim erlebten ein erfolgreiches Wochenende und sammelten wichtige Punkte für den Klassenerhalt. Dabei trotzte die Reserve des TSV Amicitia dem Überraschungstabellenführer SG Croatia Mannheim unerwartetes ein 1:1-Unentschieden ab. Die SG Viernheim konnte im Familiensportpark den Abstiegskandidaten Spvgg. Wallstadt 2 deutlich mit 5:2 besiegen und sich erst einmal aus dem Tabellenkeller verabschieden.

TSV Amicitia 2 – SG Croatia Mannheim 1:1 (1:0)

Die Reserve des TSV Amicitia konnte gegen den Tabellenführer SG Croatia Mannheim diesmal nicht auf Akteure des Erstmannschaftskaders zurückgreifen, da dort auch mehrere Spieler fehlten. Trotzdem und umso überraschende gelang gegen den Ligaprimus ein Unentschieden. „Es war eine hervorragende Mannschaftsleistung und sicher unser bestes Spiel in dieser Saison. Mannheim war der erwartet starke Gegner, konnte sich aber nur selten durchsetzen“, verteilte Viernheims Trainer Tobias Kleiner ein Gesamtlob für sein Team. Allerdings musste der Erfolg teuer erkauft werden, denn Daniel Jakob hat sich bei einer Abwehraktion den Arm gebrochen und musste ins Krankenhaus transportiert werden, die Partie war gut 20 Minuten unterbrochen.

2 Bilder Viernheims Elijahua Sommer (l.) gegen Wallstadts Stephan Stoerk. © B. Nix

Zu diesem Zeitpunkt führten die Gastgeber durch den Treffer von Kerem Kuzu mit 1:0 (14.). Mit dieser Führung ging es dann auch in die Halbzeitpause. Nach dem Seitenwechsel drängten die Kroaten mit Macht auf den Ausgleich und wurden schließlich in der 65. Minute durch Trvtko Bosancic für ihre Bemühungen belohnt. Zu mehr reichte es aber nicht, denn die Blaugrünen verteidigten geschickt und retteten den Punkt in einer fairen Partie über die Zeit.

SG Viernheim – Spvgg. Wallstadt 2 5:2 (1:1)

Die SG Viernheim tat sich gegen das Kellerkind aus Mannheim unerwartet schwer und sorgte erst in der Schlussphase für klare Verhältnisse. Wallstadt ging nach 36 Minuten durch Rene Strahler sogar überraschend in Führung. Spielertrainer Ralf Dalmus, der in der Anfangsformation stand, glich zwei Minuten vor dem Pausenpfiff aus. Die Viernheimer Führung durch Hussin Al Nemr (51.) konnte Bernd Bätz egalisieren (72.).

Die Südhessen zeigten eine schnelle Reaktion und kamen durch den spielenden Co-Trainer Claus Bopp zum 3:2 (77.). Mit der erneuten Führung im Rücken legten die Orangenen nach. Steven Schreck erhöhte auf 4:2 (79.) ehe Ridvan Ülger (84.) für den Endstand sorgte.

Ein Wermutstropfen war dann aber noch die gelb-rote Karte für den Torschützen Ülger kurz vor dem Schlusspfiff, der jetzt im nächsten Spiel fehlen wird. JR