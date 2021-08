Erfolgreicher Start des neuen Vorsitzenden

Viernheim. Der erweiterte Vorstand des Skiclubs Viernheim beschloss bei einer Vorstandssitzung das Jahresprogramm für 2021/22. Dazu hatte der neugewählte Vorsitzende Ludwig Becher nach den Neuwahlen eingeladen.

Der Vorstand geht davon aus, dass trotz leicht steigender Belastung durch die Corona-Pandemie, bei Beachtung der vorgeschriebenen Schutzmaßnahmen, wieder Veranstaltungen möglich sind. So wurde bereits zu einem Bayrischen Abend am Dienstag, 14. September, ab 19 Uhr eingeladen. Zur Teilnahme ist eine Anmeldung bei Ludwig Becher per E-Mail an ludwig.becher@t-online.de oder telefonisch unter 0171/7 13 37 03 erforderlich. Danach sind regelmäßig Bayrische Abende vorgesehen, die jeden zweiten Dienstag im Monat stattfinden sollen. Die Kerwe am Sonntag, 7. November, soll wie bisher gefeiert werden. Geplant ist wieder ein Fußballspiel „Jung gegen Alt“ sowie die traditionelle Kerwe-Wanderung. Auch eine Bewirtung ist vorgesehen.

Kulturabend im Stadl

Mit maximal 100 Besuchern ist ein Kulturabend im Skistadl am Mittwoch, 1. Dezember, geplant. Jedoch findet weder die Seniorenweihnachtsfeier noch die Hillrockerparty statt. Für die Silvesterparty der Fußballer haben die Vorbereitungen bereits begonnen. Bei genügend Anmeldungen wird die Skisaison mit einer Skifreizeit in Zell am See vom 19. bis 26. März 2022 eröffnet.

Gründlich beraten wurde auch ein Arbeitsplan für den Stadel und für wichtige Arbeiten im Außenbereich. Dabei geht es um Anschaffungen und Reparaturen. Unter anderem sollen Stadel und Außenbereich neuen Lichterglanz bekommen. Schon jetzt haben sich viele Mieter des Stadels für 2022 angemeldet.

Die nächste Vorstandssitzung findet am Dienstag, 7. September, um 20 Uhr statt. H.T.