Erfolgreicher Saisonstart

Viernheim. Die Damen-Basketball-Mannschaft der BG Viernheim-Weinheim ist erfolgreich in die Landesliga-Saison gestartet. Dem Team von Marc Resch gelang ein 59:49-Sieg beim TSV Schönau, bei dem sich alle eingesetzten Spielerinnen in die Scoring-Liste eintrugen.

Die Damen, bei denen einige Spielerinnen verletzungsbedingt fehlten und die mit nur acht Spielerinnen zum Auswärtsspiel fuhren, lagen nach dem ersten Viertel mit 14:8 knapp in Führung. Dieser Vorsprung konnte bis zur Halbzeitpause (21:27) gehalten und in der zweiten Hälfte sogar noch leicht ausgebaut werden – obwohl Schönau sogar bis auf einen Punkt verkürzen konnte. Mit 15:12 ging das dritte Viertel an die BG. Und auch im Schlussabschnitt hatten die Gäste knapp die Nase vorn (17:16). „Beiden Teams merkte man die lange Spielpause deutlich an“, meinte Marc Resch nach der Partie, „aber ich bin sehr zufrieden, dass wir das Tempo hoch und gut durchgehalten haben und so mit einem Sieg einen optimalen Saisoneinstand feiern konnten.“

Es spielten: Franziska Maliske (14), Andrea Resch (12), Bianca Melzer (9), Beata Kuneva (8), Nikol Todorova (6), Paula Garci Schindler (4), Christina Haas (2), Jana Bornemann (2). su