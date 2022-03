Erfolgreicher Fußballer und Geschäftsmann

Viernheim. Die Viernheimer Fußballfreunde müssen innerhalb weniger Tage einen weiteren Verlust verkraften. Vergangene Woche verstarb Robert Wolk (Bild) nach langer, schwerer Krankheit im Alter von 82 Jahren.

© Othmar Pietsch

Wolk hatte sich als erfolgreicher Geschäftsmann und Vorsitzender der damaligen Spvgg. Amicitia in seiner Heimatstadt einen Namen gemacht. Der Verstorbene hatte wirtschaftlich wie sportlich ein erfolgreiches Leben, und zahlreiche Hobbys ließen bei dem gebürtigen Viernheimer auch in der Rente keine Langeweile aufkommen.

Als letztes von vier Geschwistern war Robert Wolk in den Kriegsjahren zur Welt gekommen. Nach Beendigung der Schule folgte eine Lehre als Schmied bei der Firma Heinrich Lanz. Brown-Boveri (BBC), Roos Viernheim und Freudenberg in Weinheim waren die weiteren beruflichen Stationen, ehe er gemeinsam mit seiner bereits verstorbenen Ehefrau Hannelore 1971 mit der Übernahme der Firma Schertel in Mannheim-Käfertal den Schritt in die Selbstständigkeit wagte. Fünf Jahre später folgte der Umzug des Betriebs nach Viernheim in die Lilienthalstraße. Dort ging die Entwicklung stetig vorwärts. Mittlerweile führt Sohn Gerrit den Betrieb, der sich jetzt in der Straße Am neuen Weg befindet.

Förderer und Ratgeber

Neben dem geschäftlichen Erfolg war Robert Wolk ein begeisterter und erfolgreicher Fußballer. FV Speyer, ASV Feudenheim, TSV und Amicitia Viernheim waren die Stationen. Als Vorsitzender der Viernheimer „Grünen“, wie die Spvgg. Amicitia damals genannt wurde, konnte er mehrere Meisterschaften feiern und stellte den Verein auf solide Beine, was ihm 1992 den Ehrenvorsitz des renommierten Fußballvereins einbrachte. Höhepunkt war sicher der Aufstieg in die Oberliga Baden-Württemberg, als innerhalb weniger Jahre aus der Bezirksliga Mannheim heraus mehrere Meistertitel gefeiert werden konnten. Auch ohne Amt stand Robert Wolk den Fußballern jahrelang als Förderer und Ratgeber zur Seite. Außerdem war er aktives Mitglied in mehreren Vereinen. JR

