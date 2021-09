Erfolgreiche Prüfungen

Viernheim. So langsam zieht auch in den sportlichen Alltag des 1. Viernheimer Karate-Dojos wieder etwas Normalität ein. Zu den wöchentlichen Trainingseinheiten des Vereins gehört es auch, spezielle Fortbildungslehrgänge zu besuchen, die das ganze Jahr über von qualifizierten Karatemeistern in ganz Deutschland angeboten werden.

Für die Viernheimer Kampfsportler ging es kürzlich zum Shotokan Karate TSV 03 nach Wolfskehlen. Dort fand mit Sensei Julian Pursen Chees, der auf den Philippinen geboren wurde und seit über 50 Jahren Karatesport betreibt, ein Lehrgang statt. Sensei Chees ist mehrfacher Europa- und Weltmeister im Kata, sowie DJKB-Stützpunktleiter und im Besitz des 6. Dans JKA. Im November 2019 wurde er von Chiefinstructor DJKB Sensei Hideo Ochi (9. Dan) zum DJKB-Instructor berufen. Diese Auszeichnung stellt eine ganz besondere Ehre dar, die bisher nur vier weiteren Karateka zuteil wurde.

Trainiert wurde an diesem Tag in zwei Einheiten, aufgeteilt nach verschiedenen Leistungsstufen. Zum Umfang gehörten grundlegende Techniken. Außerdem konnte man neue Trainingsmethoden kennenlernen und sich mit Sportkollegen anderer Vereine austauschen.

Nach dem offiziellen Teil des Lehrganges standen zudem diverse Gürtelprüfungen an. Diese Möglichkeit haben fünf Viernheimer Karateka wahrgenommen, die in den vergangenen Wochen gezielt auf diese Prüfungen hin trainiert haben, um den präzise festgelegten Kriterien gerecht zu werden.

Die Viernheimer waren dank ihrer engagierten Trainer gut vorbereitet in die Prüfung gegangen, so dass am Ende des Tages alle Teilnehmer den Anforderungen gerecht wurden. Leoni Kroha bestand die Prüfung zum 3. Kyu (1. Braungurt), Marie Seitz zum 3. Kyu (1. Braungurt), Michaela Kirchner zum 2. Kyu (2. Braungurt), René Halter zum 2. Kyu (2. Braungurt) und Maxim Häussler zum 1. Kyu (3. Braungurt).

Interessenten am Karatesport als Neueinsteiger sowie Wiedereinsteiger sind zu einem Schnuppertraining eingeladen. Die Trainingszeiten der Altersgruppen für ein kostenloses Probetraining können unter www.karate-viernheim.de eingesehen werden. JR