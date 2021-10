Erfolgreiche Kickboxerin ausgezeichnet

Viernheim. Ein Sprichwort lautet „Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm“. Das trifft auf jeden Fall auf die Viernheimer Kickboxerin Delayne Dechant zu, die zuletzt mehrere Erfolge auf deutscher und internationaler Ebene feiern konnte.

Die junge Sportlerin startet für das Kampfsport-Team Body-Attack und wird von ihren Eltern Danny und Dirk Dechant trainiert. Das Talent wurde ihr also womöglich schon in die Wiege gelegt.

Gutscheine als Geschenk

Die guten Ergebnisse der vergangenen Wochen waren für die Stadt Viernheim Grund genug für eine offizielle Ehrung durch Bürgermeister Matthias Baaß und Torben Kruhmann, den Vorsitzenden des Sozial- und Kulturausschusses. Beim Stehempfang in der Rathausgalerie erhielten sowohl die junge Sportlerin als auch ihre beiden elterlichen Trainer Gutscheine als eine kleine Aufmerksamkeit. Bürgermeister Matthias Baaß übermittelte auch die Glückwünsche der Stadt, „denn solche Erfolge gibt es in Viernheim nicht oft zu feiern. Damit bekommt die Sportart Kickboxen auch hier bei uns weiteren Aufwind und gerät immer mehr in den Vordergrund. Glückwunsch auch an die Eltern, die einen großen Anteil an den Ergebnissen der vergangenen Wochen haben“, lobte der Rathauschef das Engagement der Beteiligten.

Torben Kruhmann zeigte sich ebenfalls stolz, der erfolgreichen Kampfsportlerin gratulieren zu dürfen. „Auch diese Sportart war durch Corona stark eingeschränkt gewesen, weshalb die Resultate umso höher einzuschätzen sind,“ macht er deutlich.

Silber beim Infos World Cup

Delayne Dechant gewann am 12. September bei den Deutschen Meisterschaften in der Kampfsportart Kickboxen im nordrhein-westfälischen Lünen den Titel. Den Sieg holte sie sich im Finale des sogenannten Kick Light, der Paradedisziplin des Viernheimer Teams. Nur eine Woche später stand der Infos World Cup im rumänischen Bukarest auf dem Programm. Dort konnte sich Delayne Dechant die Silbermedaille sichern.