Erfolgreiche Farbgurtprüfungen

Viernheim. Die Corona-Pandemie mit all den damit verbundenen Einschränkungen hat auch in der Abteilung Kampfsport des TV 1893 Viernheim ihre Tribute gefordert. Nicht nur Wettkampf- und Lehrgangsteilnahmen musten abgesagt werden, sondern auch Farbgurtprüfungen. Dem konnte jetzt ein Ende bereitet werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach über zwei Jahren konnten jeweils für die Sportarten Taekwondo und Hapkido Prüfungen anberaumt werden. Leider trauten sich aufgrund der Trainingsausfälle nicht allzu viele Sportler eine Prüfungsteilnahme zu. Diejenigen, die antraten, haben jedoch mit Bravur bestanden. Dem Trainerteam, Gerhard Strahl und Tim Kunkel in Taekwondo sowie Georg Neise in Hapkido, wird seit Bestehen der Abteilung immer wieder von den Prüfern bescheinigt, dass die Vorbereitungen und das Gezeigte weit über den Anforderungen und dem in anderen Vereinen Präsentierten liegt.

Folgende Sportler haben neue Graduierungen erhalten: Taekwondo: Amelie Rohloff, Ela Kücükoglu, Mateo Perez, Lennox Rittmeyer und Kewin Wal den 9. Kup (weiß-gelb), Markus Bugert den 7. Kup (gelb-grün) und Philipp Bugert den 6. Kup (grün). Hapkido: Tim Kunkel den 8. Kup (orange) und Frédéric Pain den 5. Kup (blau).

Die Abteilung Kampfsport weist darauf hin, dass sie das Trainingsangebot ab Mai um eine weitere Kampfsportart erweitert, Taekwondo Defense. Taekwondo Defense ist eine realistische, moderne Selbstverteidigung, die von Kampfsportlern ebenso wie von Polizei und Militär – zum Beispiel in Südkorea und Mexiko – trainiert und angewendet wird. Im Gegensatz zu anderen Selbstverteidigungsstilen nutzt Taekwondo Defense gezielt Taekwondo-Techniken. Vorwissen hinsichtlich Taekwondo ist für die Teilnahme jedoch nicht erforderlich. Näheres kann über die Homepage erfahren werden. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2