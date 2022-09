Erfolgreich die Lehre beendet

Viernheim. Im Februar 2022 bestanden zwölf junge Frauen und elf junge Männer am Berufsbildungszentrum in Silly, der Partnergemeinde von Viernheim, die das Ganze unterstützt, die staatliche Abschlussprüfung. Während der zweijährigen Ausbildungsdauer wurden ihnen praktische und theoretische Kenntnisse und Fertigkeiten in den Bereichen Landwirtschaft, Viehzucht sowie Weiterverarbeitung und Konservierung von landwirtschaftlichen Produkten vermittelt. Beim Bau einer transportablen Photovoltaikanlage konnten sich die Jugendlichen Basiskenntnisse der Stromerzeugung aneignen, um damit kleinere Geräte wie ein Radio zu betreiben oder Licht zu haben.

2 Bilder Alassane Bakouan freut sich auf den Start seiner Tierzucht. Zusätzlich wird er Felder mit Hirse, Mais, Bohnen und Gemüse bestellen. © BBZ

Unterstützung durch Lehrpersonal

Um den Schritt in die Selbstständigkeit zu ermöglichen, wurde den Abgängern nun eine Grundausstattung an Tieren zur Verfügung gestellt. Die jungen Menschen führten die Kaufverhandlungen mit den Tierhändlern auf dem Markt eigenständig. Dabei konnten sie zwei Schafe oder Ziegen erwerben, manche Jugendliche schafften es sogar, drei Jungtiere zu „erhandeln“. Andere Absolventen legten ihren Schwerpunkt auf einen Grundstock an Hühnern. Die Verantwortlichen des Berufsbildungszentrums überprüften die getroffenen Abmachungen sowie die Qualität der Tiere und zahlten dann das Geld aus.

Daneben wurden notwendige Utensilien wie Futtertröge und Tränken beschafft. Insgesamt standen jedem Abgänger etwas mehr als 250 Euro für die Grundausstattung zur Verfügung, die vom Viernheimer Partnerschaftsverein Focus mit insgesamt 6000 Euro finanziert wurde. Das Lehrpersonal des Berufsbildungszentrums begleitet die Jugendlichen in den nächsten Monaten mit Rat und Tat bei ihrem Weg in die Selbstständigkeit.

Der Betrieb des Berufsbildungszentrums ist seit 2012 wesentlicher Bestandteil der Aktivitäten des Vereins Focus in Silly, der Partnergemeinde Viernheims im afrikanischen Burkina Faso. Dabei beschränkt man sich nicht nur auf die Ausbildung, sondern bietet Weiterbildungskurse für Frauen und Männer in allen Bereichen der Landwirtschaft und der Viehzucht an. Seit diesem Jahr nutzt die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) die gute Infrastruktur des Berufsbildungszentrums und das Knowhow des Lehrpersonals für Qualifizierungskurse, die es Frauen aus ganz Burkina Faso ermöglichen sollen, ein eigenes Einkommen zu generieren.

Die Ausbildung der Jugendlichen am Berufsbildungszentrum kann durch eine Patenschaft von nur zehn Euro monatlich unterstützt werden. Patenschaftsformulare findet man unter www.focus-viernheim.de/spenden, können aber auch bei Klaus Hofmann (Telefon 06204/7 53 71) angefordert werden. JR